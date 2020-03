Salvador tem cinco novos casos de coronavírus em 24 horas; Bahia tem 41

Sete novos casos da Covid-19 foram confirmados pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) nas últimas 24 horas. Segundo o boletim da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) divulgado no final da tarde deste sábado (21), os novos casos são de Salvador (5), Prado (1) e Porto Seguro (1).

Com isso, a Bahia tem 41 casos da doença confirmados. Destes, 23 são em Salvador; 6 em Feira de Santana; 5 em Porto Seguro; 3 em Lauro de Freitas; 2 em Prado; 1 em Itabuna; e 1 em Camaçari.

Ainda de acordo com o boletim, até este sábado 535 suspeitos foram descartados e o estado registrou nenhum óbito. "Todos os pacientes encontram-se em isolamento domiciliar, adotando as medidas de precaução respiratória e de contato", informa a Sesab.

Um dos pacientes confirmados neste sábado é um homem que tem mais de 60 anos e que está internado em leito de isolamento no Hospital Santa Izabel, localizado em Nazaré, em Salvador, que registrou o seu primeiro paciente com a Covid-19. A informação foi divulgada pela unidade no início da tarde deste sábado (21) através de um comunicado publicado nas redes sociais.

"Em respeito ao direito de privacidade, não divulgaremos detalhes do caso. O Hospital Santa Izabel permanece com funcionamento normal e adota os protocolos de atendimento preconizados pelo Ministério da Saúde, de forma a garantir a segurança de todos os pacientes e profissionais de saúde", diz a nota, assinada pelo responsável técnico assistencial Dr. Ricardo Madureira.

É importante pontuar que o paciente com diagnóstico positivo para o novo coronavírus pode cursar com grau leve, moderado ou grave. A depender da situação clínica, pode ser atendido em unidades da atenção básica, unidades secundárias ou precisar de internação. Mesmo definindo unidades de referência, não significa que ele só pode ser atendido em hospital. graves devem ser encaminhados a um hospital de referência para isolamento e tratamento. Os casos leves devem ser acompanhados pela Atenção Primária em Saúde (APS) e instituídas medidas de precaução domiciliar. Outras informações podem ser obtidas no link: www.saude.ba.gov.br/coronavirus.

O diagnóstico do coronavírus é feito com a coleta de materiais respiratórios (aspiração de vias aéreas ou indução de escarro). Na suspeita de coronavírus, é necessária a coleta de uma amostra que será encaminhada para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-BA). Para confirmar a doença, é necessário realizar exames de biologia molecular que detecte o genoma viral. O diagnóstico do coronavírus é feito com a coleta de amostra, que está indicada sempre que ocorrer a identificação de caso suspeito.

Doação de usinas baianas vai gerar 260 mil litros de álcool 70% para sistema público de saúde

A Sesab informou ainda que o sistema público de saúde da Bahia vai receber, nos próximos dias, a doação de 190 mil litros de álcool à 96% de usinas sucroalcooleiras que operam no estado - 60 mil litros da Usina Santa Maria, 30 mil da Bahia Etanol e 100 mil na Agrovale. De acordo com o Governo do Estado, quando diluir para 70%, a Bahia terá 260 mil litros para distribuição, parte gel e parte líquido. As informações são da força tarefa formada pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico (SDE) e do Planejamento (Seplan), que busca apoio dos investidores privados para atender à crescente demanda por materiais médicos necessários ao combate do Covid-19.

“Esse esforço tem encontrado grande contribuição do setor privado, a exemplo do Grupo Boticário, Agrovale, Usina Santa Maria, Bahia Etanol, Petrobahia, Larco, Solar - Coca-Cola e SENAI/CIMATEC. Todas as medidas de combate à disseminação são bem-vindas e importantes. O governo está trabalhando de forma incansável para diminuir o avanço da doença”, afirma o vice-governador João Leão, secretário da SDE.

O secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro, ressalta que o governador Rui Costa tem liderado uma ampla e ágil mobilização, decisiva para superação das dificuldades vividas pela sociedade, para evitar que o coronavírus avance. "Fizemos este chamado para os empresários do setor sucroalcooleiro, para que possamos ampliar o estoque de álcool, que é um produto vital para fins de higienização. Então, temos que agradecer por esta valiosa contribuição, ressaltando que precisamos mesmo, cada vez mais, unir esforços para fazer este combate”, destaca.



Neste sábado (21), a Agrovale já enviou para Salvador o primeiro carregamento com 50 mil litros de álcool in natura. A empresa sucroalcooleira fica em Juazeiro, no norte baiano. De acordo com o diretor Financeiro e TI da usina, Guilherme Colaço Filho, na segunda etapa da doação, o álcool 70 já será enviado à capital baiana em forma de gel: "Estamos aguardando somente a autorização de produção dos órgãos responsáveis, que já está em curso. Acreditamos que já a partir da semana que vem as prefeituras de Juazeiro e Petrolina também recebam parte substancial da nossa contribuição".

"Esses empreendimentos estão dando contribuição decisiva para a produção de álcool a 70%, gel e líquido, bem como inúmeras empresas do setor de materiais médicos e de confecções para a produção de máscaras, materiais descartáveis e enxovais para hospitais. Além disso, estamos envolvendo diversas cooperativas no interior e até o sistema prisional neste grande esforço humanitário", reforçou Paulo Guimarães, superintendente de Atração de Investimentos da SDE.