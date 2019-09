Salvador tem dois novos voos para Maceió e Teixeira de Freitas

Entraram em operação nesta segunda-feira (2) dois novos voos que ligarão Salvador a Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano, e a Maceió, em Alagoas. Os trechos estão sendo operados pela Azul Linhas Aéreas.

Operado com a aeronave Embraer 195, com 118 assentos, o voo Salvador-Maceió será realizado de segunda a sábado, com saída da capital baiana às 14h10 e chegada na capital alagoana às 15h10.

Já a rota Salvador-Teixeira de Freitas será operada às segundas e sextas, com uma aeronave turboélice da empresa ATR, que tem capacidade para embarcar até 70 passageiros. O voo sai de Teixeira de Freitas às 12h40 e chega a Salvador às 14h15.