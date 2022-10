Salvador tem gasolina mais cara entre capitais do Brasil, aponta ANP

O que para os soteropolitanos significa o preço mais baixo da gasolina em Salvador, é o valor mais alto em comparação com as outras capitais do Brasil, segundo apontam os dados mais recentes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgados na última segunda-feira (17).



Com o valor mais barato da gasolina comum encontrado a R$ 5,44, Salvador é classificada como a capital com o combustível mais caro do Brasil, com base no levantamento feito entre os dias 9 e 15 de outubro. No mesmo período, o maior preço registrado pelo litro na cidade foi de 5,59. Uma variação de R$ 0,52 ou cerca de 10,3%.

Já o valor médio é de R$ 5,56. O aumento na capital baiana supera o maior aumento de preço médio no Brasil, que foi de 1,5% na semana de referência. Na contramão, Macapá (AP) bateu o menor valor médio, de R$ 4,48.

Empresa responsável pela administração da Refinaria de Mataripe - que abastece os postos de gasolina de Salvador -, a Acelen afirma que os preços produzidos seguem critérios de mercado, que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais.

“Dólar e frete podem variar para cima ou para baixo. Sendo assim [o preço] reflete o cenário geopolítico global e a oferta reduzida de petróleo. A empresa ressalta que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado”, destaca, em nota.