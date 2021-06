Salvador terá 2 mil vagas em cursos profissionalizantes para jovens e adultos

Cerca de 2 mil vagas em cursos profissionalizantes estarão disponíveis em Salvado a partir de julho. São oportunidades gratuitas de capacitação em 15 áreas, tudo de forma virtual, e com direito a certificado. Os detalhes sobre as inscrições, número de vagas por curso e turno das aulas serão divulgados em breve pelo município.

A ação faz parte do programa Treinar para Empregar, e vai disponibilizar 36 cursos nas áreas de Logística, Gestão de Qualidade, Marketing, Vendas, Comunicação, Finanças, Informática, Gestão de Pequenos Negócios, Recepcionista, Assistente de Recursos Humanos, Telemarketing, Almoxarifado, Português, Matemática, Negociação e Atendimento, entre outras. Serão 2.070 vagas.

Um acordo de cooperação técnica foi assinado nesta segunda-feira (21) pelo prefeito Bruno Reis e pela titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes com o diretor-geral do YDUQS Bahia, Roberto Cordeiro; e pelos reitores Rodrigo Vecchi, do Centro Universitário Uniruy, e Roberta Franco, do Centro Universitário Estácio da Bahia, em solenidade no Palácio Thomé de Souza.

“A Prefeitura olha com muita preocupação, principalmente no pós-pandemia, para a retomada da economia na nossa cidade, em especial, geração de emprego e renda. Salvador ainda é uma cidade pobre e uma das maiores em taxa de desemprego do Brasil. Justamente por isso criamos uma secretaria específica para melhorar o ambiente de negócio e aumentar a empregabilidade”, afirmou Bruno Reis.

O programa Treinar para Empregar surgiu em abril deste ano e atua nas necessidades de qualificação da mão de obra demandada pelas empresas com o propósito de viabilizar o encaminhamento de cidadãos certificados para as vagas de emprego. O programa já ofereceu 1.609 vagas em cursos e certificou 1.241 pessoas.

A Semdec tem realizado mediação com empresas para que horas de experiência possam ser substituídas por horas de qualificação, facilitando o processo de contratação de quem está em busca do primeiro emprego. A meta é qualificar mais de 50 mil pessoas nos próximos quatro anos.