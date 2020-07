Salvador terá 7,6 mil bolsas no Prouni; inscrições começam nesta terça

Começam nesta terça-feira (14) e vão até sexta (17) as inscrições para o 2º processo seletivo de 2020 do Programa Universidade Para Todos (Prouni). Em todo o Brasil serão ofertadas 167.789 bolsas de estudo em 1.061 Instituições de Ensino Superior Privadas. No caso de Salvador, são ao total 7664 bolsas oferecidas em 138 cursos.

Podem se inscrever estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública, ou na rede particular na condição de bolsista integral da própria escola. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.

Somente poderá fazer a inscrição o estudante que não possua diploma de curso superior e que tenha participado do Enem de 2019 e tenha, no mínimo, 450 pontos de média das notas. Além disso, o concorrente não pode ter tirado zero na redação.

O programa reserva bolsas para pessoas com deficiência e aos autodeclarados indígenas, pardos ou pretos. Qualquer estudante com deficiência pode se inscrever no Prouni, não sendo necessário ter cursado o ensino médio em escola pública.

As inscrições são feitas através do site do Prouni. Os estudantes que não possuem internet em casa podem ir até as universidades que ofertam vagas no programa e lá terão acesso a um computador com internet.

Veja a lista de vagas em Salvador:

Acupuntura - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Administração - 55 bolsas integrais para cotas; 25 bolsas integrais para ampla concorrência; 428 bolsas parciais para ampla concorrência; 21 faculdades Administração Pública - 2 bolsas integrais para cotas; bolsas parciais para 10 cotas; 5 bolsas parciais para ampla concorrência; 3 faculdades Agropecuária - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Alimentos - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 21 bolsas integrais para cotas; 4 bolsas integrais para ampla concorrência; 10 bolsas parciais para cotas; 182 bolsas integrais para ampla concorrência; 10 bolsas parciais para cotas Aquicultura - 2 bolsas integrais para cotas; 4 bolsas parciais para cotas; 2 bolsas parciais para ampla concorrência; Unirb Arbitragem - 4 bolsas parciais para; Unirb Arquitetura e Urbanismo - 15 bolsas integrais para cotas; 2 bolsas integrais para ampla concorrência; 4 bolsas parciais para cotas; 194 bolsas parciais para ampla concorrência; 9 faculdades Artes Visuais - 1 bolsa integral para cotas; 1 bolsa parcial para cotas; duas faculdades Automação Industrial - 34 bolsas parciais em ampla concorrência; Ruy Barbosa Biocombustíveis - 4 bolsas parciais para cotistas; Unirb Biologia - 4 bolsas integrais para cotistas; 6 bolsas parciais para cotistas; 3 bolsas parciais em ampla concorrência; 3 faculdades Biomedicina - 29 bolsas integrais para cotistas; 12 bolsas integrais em ampla concorrência; 9 bolsas parciais para cotistas; 39 bolsas parciais em ampla concorrência Cinema e Audiovisual - 1 bolsa integral para cotistas; Unijorge Ciência Política - 1 bolsa parcial para cotistas; Uninter Ciência da Computação - 2 bolsas integrais para cotistas; 67 bolsas parciais em ampla concorrência; Ruy Barbosa Ciências Aeronáuticas - 5 bolsas integrais para cotistas; 7 bolsas integrais em ampla concorrência; Uniftc Ciências Biológicas - 4 bolsas integrais para cotistas; 3 faculdades Ciências Contábeis - 34 bolsas integrais para cotistas; 17 bolsas integrais em ampla concorrência; 20 bolsas parciais para cotistas; 200 bolsas parciais em ampla concorrência; 18 faculdades Ciências Econômicas - 1 bolsa integral para cotistas; Unesa Comunicação Social Radialismo - 2 bolsas integrais para cotistas; 4 bolsas parciais para cotistas; 2 bolsas parciais em ampla concorrência; Unirb Comunicação Social Jornalismo - 2 bolsas integrais para cotistas; 4 bolsas parciais para cotistas; 2 bolsas parciais para ampla concorrência Comunicação Social Publicidade e Propaganda - 1 bolsa integral para cotistas; Ucsal Comunicação e Marketing - 3 bolsas integrais para cotistas; 1 bolsa integral em ampla concorrência; Unifacs Construção Naval - 4 bolsas parciais para cotistas; Unirb Cosméticos - 4 bolsas parciais para cotistas; Unirb Defesa Cibernética - 4 bolsas parciais para cotistas; Unirb Design - 2 bolsas integrais para cotistas; 1 bolsa integral em ampla concorrência; Unifacs Design Gráfico - 6 bolsas integrais para cotistas; 1 bolsa integral para ampla concorrência; 4 bolsas parciais para cotistas; 69 bolsas parciais em ampla concorrência; 4 faculdades Design de interiores - 2 bolsas integrais para cotistas; 1 bolsa integral em ampla concorrência; 4 bolsas parciais para cotistas; 68 bolsas parciais em ampla concorrência; 4 faculdades Design de moda - 4 bolsas integrais para cotistas; 1 bolsa integral em ampla concorrência; 4 bolsas parciais para cotistas; 2 faculdades Design de produto - 34 bolsas parciais para em ampla concorrência; Ruy Barbosa Direito - 58 bolsas integrais para cotistas; 32 bolsas integrais em ampla concorrência; 22 bolsas parciais para cotistas; 525 bolsas parciais em ampla concorrência; 15 faculdades Educação Física - 55 bolsas integrais para cotistas; 17 bolsas integrais em ampla concorrência; 13 bolsas parciais para cotistas; 19 bolsas parciais para ampla concorrência; 16 faculdades Embelezamento e Imagem Pessoal - 1 bolsa integral para cotistas; Unopar Enfermagem - 29 bolsas integrais para cotistas; 20 bolsas integrais em ampla concorrência; 8 bolsas parciais para cotistas; 316 bolsas parciais em ampla concorrência; 12 faculdades Engenharia Agronômica - 4 bolsas parciais para cotistas; 1 bolsa parcial em ampla concorrência; Unirb Engenharia Ambiental - 1 bolsa integral para cotistas; 100 bolsas parciais em ampla concorrência; Faculdade São Salvador Engenharia Ambiental e Sanitária - 2 bolsas integrais para cotistas; 4 bolsas parciais para cotistas; 103 bolsas parciais em ampla concorrência; 2 faculdades Engenharia Automotiva - 2 bolsas integrais para cotistas; 4 bolsas parciais para cotistas; 2 bolsas parciais em ampla concorrência; Unirb Engenharia Cartográfica e de Agrimensura - 4 bolsas parciais para cotistas; Unirb Engenharia Civil; 21 bolsas integrais para bolsistas; 10 bolsas integrais em ampla concorrência; 21 bolsas parciais em ampla concorrência; 325 bolsas parciais em ampla concorrência; 12 faculdades Engenharia Elétrica - 10 bolsas integrais para cotistas; 1 bolsa integral em ampla concorrência; 7 bolsas parciais para cotistas; 133 bolsas parciais em ampla concorrência; 7 faculdades Engenharia Mecatrônica - 1 bolsa integral para cotistas; 4 bolsas parciais para cotistas; 2 faculdades Engenharia Mecânica - 12 bolsas integrais para cotistas; 2 bolsas integrais em ampla concorrência; 3 bolsas parciais para cotistas; 144 bolsas parciais em ampla concorrência; 8 faculdades Engenharia Química - 2 bolsas integrais para cotistas; 4 bolsas parciais para cotistas; 70 bolsas parciais para cotistas; 3 faculdades Engenharia de Alimentos - 2 bolsas integrais para cotistas; 4 bolsas parciais para cotistas; 2 bolsas parciais em ampla concorrência; Unirb Engenharia de Computação - 4 bolsas integrais para cotistas; 1 bolsa integral em ampla concorrência; 4 bolsas parciais para cotistas; 101 bolsas parciais para ampla concorrência; 3 faculdades Engenharia de Controle e Automação - 67 bolsas parciais em ampla concorrência; Ruy Barbosa Engenharia de Pesca - 4 bolsas parciais para cotistas; Unirb Engenharia de Petróleo - 2 bolsas integrais para cotistas; 5 bolsas parciais para cotistas; 1 bolsa parcial em ampla concorrência; Unirb Engenharia de Petróleo e Gás - 1 bolsa integral para cotista; 4 bolsas parciais para cotistas; 2 bolsas parciais para ampla concorrência; Fbt Engenharia de Produção - 11 bolsas integrais para cotistas; 1 bolsa integral para ampla concorrência; 12 bolsas parciais para cotistas; 111 bolsas parciais em ampla concorrência; 6 faculdades Engenharia de Software - 4 bolsas parciais para cotistas; Unirb Estética e Cosmética - 19 bolsas integrais para cotistas; 4 bolsas integrais para ampla concorrência; 4 bolsas parciais para cotistas; 7 bolsas parciais para ampla concorrência; 6 faculdades Eventos - 4 bolsas parciais para cotistas; Unirb Farmácia - 23 bolsas integrais para cotistas; 12 bolsas integrais para ampla concorrência; 18 bolsas parciais para cotas; 83 bolsas parciais para ampla concorrência; 8 faculdades Filosofia - 3 bolsas integrais para cotas; 5 bolsas parciais para cotas; 2 bolsas parciais para ampla concorrência; 4 faculdades Fisioterapia - 20 bolsas integrais para cotistas; 13 bolsas integrais para ampla concorrência; 9 bolsas parciais para cotistas; 214 bolsas parciais para ampla concorrência; 9 faculdades Fonoaudiologia - 5 bolsas integrais para cotistas;10 bolsas parciais para cotistas; 5 bolsas parciais para ampla concorrência; 2 faculdades Formação Pedagógica para Portadores de Ensino Superior; 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Fotografia - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Futebol - 2 bolsas integrais para cotistas; 4 bolsas parciais para cotas; 2 bolsas parciais para ampla concorrência; Unirb Física - 3 bolsas integrais para cotistas; 6 bolsas parciais para cotistas; 3 bolsas parciais para ampla concorrência; Unirb Gastronomia - 8 bolsas parciais para cotistas; 4 bolsas parciais para cotistas; 140 bolsas parciais para ampla concorrência; 5 faculdades Geografia - 3 bolsas integrais para cotas; 7 bolsas parciais para cotas; 3 bolsas parciais para ampla concorrência; 2 faculdades Gerontologia - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Gestão Ambiental - 5 bolsas integrais para cotas; 2 faculdades Gestão Comercial - 22 bolsas integrais para cotistas; 3 bolsas integrais em ampla concorrência; 7 bolsas parciais para cotas; 120 bolsas parciais em ampla concorrência; 10 faculdades Gestão Financeira - 20 bolsas integrais para cotas; 4 bolsas integrais em ampla concorrência; 8 bolsas parciais para cotas - 97 bolsas parciais em ampla concorrência; 11 faculdades Gestão Hospitalar - 4 bolsas integrais para cotas; 4 bolsas parciais para cotas; 34 bolsas parciais para cotas; 4 faculdades Gestão Pública - 11 bolsas integrais para cotas; 4 bolsas parciais para cotas; 1 bolsa parcial em ampla concorrência; 6 faculdades Gestão da Produção Industrial - 2 cotas integrais para cotas; Estácio de Sá Gestão da Qualidade - 2 cotas integrais para cotas; Estácio de Sá Gestão da Tecnologia da Informação - 6 bolsas integrais para cotas; 1 bolsa integral em ampla concorrência; 1 bolsa parcial em cotas; 4 faculdades Gestão em Recursos Humanos - 89 bolsas integrais para cotas; 26 bolsas em ampla concorrência; 17 bolsas parciais para cotas; 150 bolsas parciais para ampla concorrência; 19 faculdades Gestão de Segurança Privada - 9 bolsas integrais para cotas; 1 bolsa integram em ampla concorrência; 4 bolsas parciais em ampla concorrência; 2 faculdades Gestão de Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro - 4 bolsas integrais para cotistas; 2 bolsas integrais para ampla concorrência; Uniceusa Gestão de Turismo - 1 bolsa integral para cotistas; 90 bolsas parciais em ampla concorrência; Faculdade São Salvador História - 9 bolsas integrais em cotas; 6 bolsas parciais para cotas; 3 bolsas parciais em ampla concorrência; 3 faculdades Hotelaria - 4 bolsas parciais em cotas; Unirb Instrumentação em Odontologia - 4 bolsas parciais em cotas; Unirb Investigação Forense e Perícia Criminal - 5 bolsas integrais para cotas; 2 bolsas integrais em ampla concorrência; Estácio de Sá Jogos Digitais - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Jornalismo - 4 bolsas integrais para cotas; 4 bolsas parciais para cotas; 4 bolsas parciais para ampla concorrência; 4 faculdades Letras Inglês - 2 bolsas integrais para cotas; 2 faculdades Letras Libras - 2 bolsas integrais para cotas; 4 bolsas parciais para cotas; 2 bolsas parciais em ampla concorrência; Unirb Letras Língua Portuguesa - 4 bolsas integrais para cotas; 2 faculdades Letras Português - 1 bolsa integral para cotas; Unopar Letras Português e Inglês - 5 bolsas integrais para cotas; 6 bolsas parciais para cotas; 3 bolsas parciais para ampla concorrência; 3 faculdades Logística - 38 bolsas integrais para cotas; 7 bolsas integrais para ampla concorrência; 9 bolsas parciais para cotas; 40 bolsas parciais para ampla concorrência; 13 faculdades Manutenção de Aeronaves - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Marketing - 23 bolsas integrais para cotas; 5 bolsas integrais para ampla concorrência; 13 bolsas parciais para cotas; 38 bolsas parciais para ampla concorrência; 9 faculdades Matemática - 8 bolsas integrais para cotas; 6 bolsas parciais para cotas; 3 bolsas parciais para ampla concorrência; 3 faculdades Mediação - 1 bolsa integral para cotas; Unesa Medicina - 20 bolsas integrais para cotas; 6 bolsas integrais para ampla concorrência; 2 faculdades Medicina Veterinária - 11 bolsas integrais para cotas; 7 bolsas integrais para ampla concorrência; 1 bolsa integral para cotas; 7 bolsas integrais para ampla concorrência; 3 faculdades Música - 2 bolsas integrais para cotas; Ceuclar Negócios Imobiliários - 9 bolsas integrais para cotas; 2 bolsas integrais para ampla concorrência; 10 bolsas parciais para cotas; 3 bolsas parciais para ampla concorrência; 3 faculdades Nutrição - 28 bolsas integrais para cotas; 17 bolsas integrais para ampla concorrência; 15 bolsas parciais para cotas; 156 bolsas parciais para ampla concorrência Odontologia - 10 bolsas integrais para cotas; 2 bolsas parciais para ampla concorrência; 7 bolsas parciais para cotas; 109 bolsas parciais para ampla concorrência; 6 faculdades Oftálmica - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Optometria - 1 bolsa integral para cotas; 6 bolsas parciais para cotas; 1 bolsa parcial para ampla concorrência Paisagismo - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Pedagogia - 49 bolsas integrais para cotas; 9 bolsas integrais para ampla concorrência; 14 bolsas parciais para cotas; 172 bolsas parciais para ampla concorrência; 22 faculdades Petróleo e Gás - 1 bolsa integral para cotas; 4 bolsas parciais para cotas; 1 bolsa parcial para ampla concorrência; Unirb Pilotagem Profissional de Aeronaves - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Podologia - 2 bolsas parciais para cotas; Unirb Processos Gerenciais - 17 bolsas integrais para cotas; 7 bolsas integrais para ampla concorrência; 3 bolsas parciais para cotas; 95 bolsas parciais para ampla concorrência; 9 faculdades Produção Multimídia - 4 bolsas parciais; Unirb Produção de Cacau e Chocolate - 4 bolsas parciais; Unirb Psicologia - 31 bolsas integrais para cotas; 18 bolsas integrais para ampla concorrência; 9 bolsas parciais para cotas; 310 bolsas parciais para ampla concorrência; 9 faculdades Psicopedagogia - 1 bolsa parcial para cotas; Uninter Publicidade e Propaganda - 11 bolsas integrais para cotas; 11 bolsas integrais para ampla concorrência; 4 bolsas parciais para cotas; 105 bolsas parciais para ampla concorrência; 5 faculdades Quiropraxia - 4 bolsas parciais para cotistas; Unirb Química - 3 bolsas integrais para cotas;6 bolsas parciais para cotas; 3 bolsas parciais para ampla concorrência - Unirb Radiologia - 2 bolsas integrais para cotas; 8 bolsas integrais para ampla concorrência; 5 bolsas parciais para cotas; 37 bolsas integrais para ampla concorrência; 4 faculdades Redes de Computadores - 4 bolsas integrais para cotistas; 1 bolsa integral para ampla concorrência; 4 bolsas parciais para cotistas; 135 bolsas parciais para ampla concorrência; 4 faculdades Refrigeração e Climatização - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Relações Internacionais - 2 bolsas integrais para cotas; Unifacs Rádio, TV e Internet - 2 bolsas integrais para cotas; 9 bolsas parciais para cotas; 2 bolsas parciais para ampla concorrência; Unirb Saúde do Idoso - 4 bolsas parciais para cotistas; Unirb Segurança Pública - 6 bolsas integrais para cotas; 10 bolsas parciais para cotas; 3 bolsas parciais para ampla concorrência; 3 faculdades Segurança da Informação - 1 bolsa integral para cotas; 34 bolsas parciais para ampla concorrência; 2 faculdades Segurança no Trabalho - 2 bolsas integrais para cotas; 4 bolsas parciais para cotas; 1 bolsa parcial para ampla concorrência; Unirb Segurança no Trânsito - 2 bolsas integrais para cotas; 10 bolsas parciais para cotas; 3 bolsas parciais para ampla concorrência; Unirb Serviço Social - 18 bolsas integrais para cotas; 4 bolsas integrais para ampla concorrência; 8 bolsas parciais para cotas; 104 bolsas parciais em ampla concorrência; 8 faculdades Serviços Jurídicos, Cartorários e Notariais - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Sistema de Informação - 1 bolsa parcial para ampla concorrência; Estácio Fib Sistemas de Informação - 12 bolsas integrais para cotas; 2 bolsas integrais para ampla concorrência; 34 bolsas parciais para ampla concorrência; 5 faculdades Sistemas para Internet - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Tecnólogo em Metalurgia - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Teologia - 4 bolsas integrais para cotas; 5 bolsas parciais para cotas; 2 bolsas parciais para ampla concorrência; 3 faculdades Terapia Ocupacional - 2 bolsas integrais para cotas; 6 bolsas parciais para cotas; 1 bolsa parcial para ampla concorrência; Unirb Turismo - 2 bolsas integrais para cotas; Faculdade São Salvador Vinicultura e Enologia - 4 bolsas parciais para cotas; Unirb Zootecnia - 2 bolsas parciais para cotas; 3 bolsas parciais para ampla concorrência; Unirb





* Com supervisão da subeditora Clarissa Pacheco