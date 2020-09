Salvador terá decoração especial de Natal

Mantendo a tradição, Salvador terá decoração natalina (foto: Betto Jr/Arquivo CORREIO)

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a decoração de Natal de Salvador – uma das mais bonitas do país – está mantida. O projeto final começará a ser discutido nos próximos dias, quando, em seguida, partirá para a produção. Em 2019, a cidade contou com 20 praças iluminadas, 500 árvores produzidas, 750 peças luminosas em postes e 6 milhões de microlâmpadas. A inauguração oficial, com presença do prefeito ACM Neto, aconteceu na Praça do Campo Grande e a estrutura impressionou pela imponência.

Donata Meirelles e Nizan Guanaes (divulgação)

Nizan Guanaes passará temporada na Bahia

Barulho do teclado, telefone, colegas conversando e reuniões em salas fechadas já soam como mera lembrança a quem trabalha em ambientes corporativos, longe da linha de produção, como o empresário e publicitário baiano Nizan Guanaes. Desde o início da pandemia, Nizan está trabalhando de forma remota, direto da Fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo. Agora, Guanaes mudará de pouso. Adepto do home office, estará durante os próximos 15 dias em Trancoso, ao lado da esposa Donata Meirelles. Por lá, fará reuniões e participará de conferências e encontros online, através de aplicativos como ZOOM e Skype.

Nizan e Donata, que completaram ontem 20 anos de casamento, são muito queridos no vilarejo baiano. Os dois ajudaram a promover o destino, realizando grandes eventos e ciceroneando personalidades de diversas esferas, como a modelo britânica Naomi Campbell. No próximo final de semana, receberão Heleninha Bordon e Zeca Bordon para o feriado de 7 de Setembro.

Ed Buacoski (foto: LAB/divulgação)

Coffeetown Salvador reabre com novo conceito

Depois de cinco meses de portas fechadas, o Coffeetown Salvador, localizado em um casarão no Corredor da Vitória, reabriu com novo conceito. Deixou de ser uma cafeteria para se tornar um bistrô. Para tal, contratou Ed Buacoski, especializado em Alta Cozinha Executiva e Criativa pela Universidade de Barcelona, na Espanha, para assinar o menu, servido todos os dias, no almoço e jantar. Ed aposta em um cardápio versátil, sugerindo, por exemplo, pratos fartos para compartilhar: a Jambalaya (arroz caldoso com camarão, linguiça e frango desfiado) e a paleta de cordeiro confitada ao perfume de alecrim com batatas e brócolis.

Jantar intimista

O empresário João Meireles Neto, que comanda a construtora J Meireles, comemorou seu aniversário, ontem, com jantar intimista, entre familiares. Ele acaba de mudar de endereço: deixou o apartamento dos pais, Florinda e João Meireles, na Vitória, por outro no mesmo bairro. A decoração ficou a cargo de sua tia, a designer de interiores Fernanda Perez.

Maestro Ricardo Castro, diretor artístico e fundador do Neojiba (foto: Lenon Reis/IASPM)

Colhendo Louros

Antes mesmo de ser exibido, o filme Neojiba – Música que transforma, dirigido por Sergio Machado e George Walker Torres, já está fazendo história e colhendo louros: foi selecionado para a competição nacional da 12ª edição do In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical. Este ano, devido à pandemia, pela primeira vez, o festival será realizado inteiramente online e poderá ser acompanhado em todo o país, de 9 a 20 de setembro. Enquanto isso, nas redes sociais do Neojiba, já circulam imagens do documentário mostrando o concerto na Philharmonie de Paris com a orquestra tocando Tico Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu. O teaser já alcançou a impressionante marca de 2,6 milhões de views, além de 80 mil compartilhamentos.

Cristina Calumby (foto: Alô Alô Bahia)

Parabéns Pra Você

A arquiteta Cristina Calumby celebrou idade nova ontem. Estimada em diversos grupos, passou o dia recebendo homenagens. Cristina tem como traço particular o cultivo das amizades antigas, e das novas, que sempre acolhe com carinho e proteção.

Panorama

- Alexandre Furmanovich, Fernanda Barbosa, Mark Zammit, Ana Paula Junqueira e Vivi Mascaro estão na Bahia. Desembarcaram, ontem, em Trancoso.

- O Clube Café abriu uma unidade, ontem à tarde, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. O projeto, inspirado na opulência de Dubai, foi assinado pela designer Carina Kakucsi.

- O Vila Angatu, localizado em Santo André, no Sul da Bahia, está com desconto de 20% nas tarifas até 19 de dezembro. A iniciativa faz parte das atividades de reabertura do resort, que ocorreu em agosto.