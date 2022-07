Salvador terá Meia Maratona com percurso inédito na Avenida Paralela

Salvador terá uma Meia Maratona com percurso inédito de 21km na Avenida Paralela. O evento será realizado no dia 24 de julho, um domingo, com largada prevista para as 6h, no Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão. A chegada será no Salvador Shopping.

Até domingo (10), as inscrições para a prova custarão R$ 135. Depois disso, quando ocorrerá a última virada de lote, o kit sairá por R$ 150. Para se inscrever basta acessar o site Central da Corrida (www.centraldacorrida.com.br).

Idosos deverão entrar em contato com a organização pelo e-mail contato@jardelmoura.com.br enviando uma cópia de um documento de identidade para pagar meia, enquanto portadores de necessidades especiais terão gratuidade - é necessário também entrar em contato com os organizadores pelo mesmo e-mail.

Os kits dos atletas serão entregues nos dois empreendimentos, alguns dias antes da prova. Além disso, quem for correr poderá adquirir o transfer oficial do evento com saída do Salvador Shopping para o Salvador Norte por R$15, que será acrescido ao valor da inscrição. Ao todo, são duas opções de transporte: antes da largada (4h40 às 5h10) e depois da chegada (9h às 10h30). Haverá estacionamento gratuito em ambos os shoppings e as saídas ocorrerão diante da demanda de público.

Os três primeiros colocados nas categorias masculino e feminina gerais receberão troféus e prêmios em dinheiro. Os campeões receberão R$ 750, os vices R$ 500, e os terceiros, R$ 250.

Os campeões no quesito faixa etária também serão bonificados, com prêmios de R$ 200. Os demais membros do pódio receberão troféus. As faixas etárias, masculino e feminino, são 18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 69 anos e acima de 70 anos.

SERVIÇO

Meia Maratona do Salvador ao Salvador

Data: domingo, 24 de julho de 2022;

Largada: 6h, do Salvador Norte Shopping com chegada no Salvador Shopping;

Taxa de inscrição: R$ 135;Regulamento e inscrições:

www.centraldacorrida.com.br/21ksalvadoraosalvador