Salvador terá nova via de ligação entre a Boca do Rio e o Imbuí

A Prefeitura de Salvador construirá uma nova via ligando a Estrada do Curralinho, na Boca do Rio, à Rua dos Colibris, no bairro do Imbuí. A ordem de serviço para o início da obra foi assinada pelo prefeito Bruno Reis nesta terça-feira (13), em solenidade ocorrida no local com a presença de gestores municipais e moradores da região.

A pista terá 578 metros de extensão e vai ampliar as opções de mobilidade de tráfego, encurtando o tempo de deslocamento e proporcionando mais qualidade de vida a pedestres e motoristas.

O prefeito apontou que os bairros do Imbuí e da Boca do Rio têm sido, nos últimos anos, alvo de diversas intervenções da Prefeitura. “Neste momento estamos requalificando e duplicando a Estrada do Curralinho, fazendo um binário entre as ruas Arthur Lago e Granja Marazul, e diversas obras estruturantes. A ideia aqui é melhorar ainda mais a mobilidade desta região, incluindo a iluminação, garantindo mais segurança para moradores e condutores que por aqui trafegam diariamente. Essa obra era uma necessidade antiga do bairro, proporcionando um deslocamento mais fácil para diversas áreas da cidade, conectando esses dois bairros que, mesmo próximos, tinham essa dificuldade devido à falta de ligações deste tipo".

Para a auxiliar administrativo Maria Amorim, de 46 anos, além de facilitar o deslocamento na região, a nova ligação proporciona melhora na qualidade de vida e na segurança dos moradores. "É uma revolução na mobilidade desta região. Além disso, vai valorizar demais toda esta área, desde o Imbuí até a Paralela, favorecendo moradores e demais pessoas que circulam por aqui. É uma obra que já está sendo aplaudida. Pois elimina a maioria dos engarrafamentos e os retornos distantes, facilitando o deslocamento e nos dando opções de saída mais rápida, sem tanta dificuldade”.

Intervenções – O trecho terá pavimentação asfáltica, sistema de drenagem, passeio, meio-fio e iluminação em LED. O prazo para conclusão da intervenção é de sete meses, e o investimento total é de R$5,7 milhões. Em junho passado tiveram início as obras da nova Estrada do Curralinho, que engloba 1,14 quilômetro de extensão. A via, considerada importante acesso para quem deseja chegar aos bairros do Stiep, Imbuí e Boca do Rio, ganhará muito em infraestrutura.

Trechos que não possuem calçada ganharão passeios com meio-fio, o que vai garantir mais acessibilidade e segurança aos pedestres. Já a pavimentação asfáltica atual, que possui trechos irregulares e buracos, será substituída. Além disso, um sistema de drenagem será construído para facilitar o escoamento das águas das chuvas, e o paisagismo também será valorizado com plantio de mudas de árvores e gramado.