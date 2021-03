Salvador terá reforço na operação de transporte na Avenida Paralela

Salvador vai contar com reforço na operação de transporte para garantir o atendimento dos usuários durante o toque de recolher e minimizar aglomerações nos pontos e dentro dos coletivos.



A operação da Secretaria de Mobilidade (Semob) começa nesta quinta (25) entre 17h às 19h e contará com reforço em oito linhas de ônibus que passam pelas avenidas ACM e Luiz Vianna (Paralela) em direção a alguns bairros da cidade.



As linhas terão como destinos bairros como São Rafael, Pau da Lima, Colina Azul, Castelo Branco, além de Cajazeiras e Fazenda Grande, todos locais com grande demanda de passageiros registrada nos horários de pico.



Durante a operação, serão reforçadas linhas que passam por algumas das principais ligações entre estes bairros, como a Avenida Mário Sérgio, a via Expressa Barradão, além de estações de metrô na região da Paralela, como a Flamboyant, Tamburugy e Pituaçu.



Da estação Flamboyant, sairão ônibus circulares que passarão em direção à Avenida Mário Sérgio e no bairro de Canabrava. Já na estação Tamburugy, o atendimento terá como destino locais como Nova Brasília e Trobogy. Na estação Pituaçu, veículos de frota reguladora ficarão à disposição para garantir o atendimento quando necessário.



“Estamos acompanhando diariamente a operação de transporte para fazer os ajustes necessários sempre que identificamos uma linha com maior demanda ou um ponto que fique mais movimentado, para que possamos fazer os ajustes necessários com brevidade e oferecer um melhor atendimento o mais rápido possível aos usuários”, garantiu o secretário de mobilidade, Fabrizzio Muller.



Horários – Durante o período de toque de recolher, o transporte público funciona em horários especiais. Os primeiros ônibus sairão das garagens a partir das 4h e fazem a última viagem a partir das 20h nos principais corredores. Nas estações, o último horário de saída dos coletivos ocorre às 21h.

Os veículos da frota reguladora serão disponibilizados para atender à demanda e ficarão distribuídos entre as estações da Lapa, Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte. Agentes de trânsito e transporte estarão nos principais pontos monitorando o atendimento e realizando os ajustes necessários para garantir o atendimento.