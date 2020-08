Salvador terá Réveillon sem público e com atrações transmitidas pela TV e internet  

Réveillon de Salvador será realizado em novo formato (divulgação)

O Réveillon de Salvador já se consolidou como uma das principais festas de virada do Brasil, mas, com a pandemia da Covid-19, as celebrações deste ano não poderão ocorrer no formato das edições anteriores. Contudo, a prefeitura já planeja um modelo para viabilizar a realização do evento sem público e com as atrações transmitidas pela TV e internet. De acordo com fontes com trânsito no Palácio Thomé de Souza, a ideia é garantir que a virada de Salvador continue sendo considerada uma referência no país. Segundo as fontes, a prefeitura já tem na mesa uma lista com atrações e alguns formatos para aplicar no Réveillon. O modelo promete ser inovador. Com isso, a expectativa é que a celebração tenha ampla repercussão no país e, no próximo ano, caso já se tenha uma vacina, o Festival Virada Salvador volte com força.

Em entrevista na terça (4), o prefeito ACM Neto (DEM) evitou aprofundar o assunto e disse que a prefeitura está finalizando um modelo para o Réveillon deste ano. “Não estamos trabalhando com hipótese de uma vacina que permita a imunidade de todos ainda este ano. Mesmo que tenhamos a vacina concluída, ela não terá alcance de massa para 2020. É o que as principais previsões indicam”, disse o prefeito.

Jorge Elias (divulgação)

Jorge Elias assinará restauro da Associação Comercial da Bahia

O arquiteto paulista Jorge Elias, um dos maiores nomes da área no país, frequenta Salvador há anos e por aqui deixa a sua marca em casas e apartamentos de baianos que apreciam o estilo clássico, que fez a sua fama.

Agora, na cidade, Jorge estará à frente de um grande projeto, a restauração do edifício onde funciona a Associação Comercial da Bahia, no bairro do Comércio. A entidade patronal foi criada no dia 15 de julho de 1811, sendo a mais antiga associação do tipo no Brasil.

"Feliz de anunciar a restauração desse palácio. A previsão do término é no final desse ano. Esse projeto faz parte de uma das atividades da Fundação Jorge Elias, que vai atuar na formação de alunos dedicados à arte em todos os aspectos e à preservação do patrimônio histórico sem fins lucrativos. Quero devolver à comunidade o quanto eu já recebi”, nos disse o arquiteto.

Tem mais

Jorge Elias e o presidente da Associação Comercial da Bahia, Mário Dantas, irão se reunir nos próximos dias, em São Paulo, para alinhar detalhes. Terão, pela frente, obstáculos quase intransponíveis, mas Jorge está completamente empenhado na realização desse projeto. Além disso, o arquiteto está finalizando dois apartamentos no luxuoso Mansão Wildberger, no Corredor da Vitória.

Tivoli Praia do Forte anuncia data de reabertura

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte retomará suas atividades a partir do dia 1º de setembro, priorizando a proteção, a segurança e o bem-estar de seus hóspedes e colaboradores. “Retornaremos as atividades de uma forma ainda mais segura, seguindo todas as normas recomendadas, com a adoção de uma série de ações para garantir a melhor experiência possível", nos disse o diretor-geral do hotel, o executivo João Eça Pinheiro.

Expansão

O grupo GNC acaba de retomar a construção de mais uma loja da Chevrolet Grande Bahia, que deverá ser inaugurada em outubro, na Avenida Paralela. A concessionária irá gerar 150 empregos diretos.

Claudia Giudice e Nil Pereira (divulgação)

Reconhecimento

A pousada A Capela, localizada em Arembepe(BA), acaba de conquistar o prêmio Traveller´s Choice 2020. Conhecido como o maior reconhecimento concebido pelo TripAdvisor, o prêmio homenageia 10% dos melhores estabelecimentos de todo o mundo com base nas avaliações e opiniões dos viajantes.

“Já ganhamos vários prêmios de excelência, mas este parecia inacessível, impossível, inalcançável. E não é que ele chegou no ano mais difícil da vida de um hoteleiro. Voltamos a funcionar há um mês. Tateando. Aprendendo. Cuidando. Enfim, quero dizer que estou muito, muito, muito feliz”, comentou Claudia Giudice, que comanda a pousada ao lado de Nil Pereira.

Victor Bahia (Gabriela Daltro/divulgação)

Novo endereço

A partir da próxima segunda-feira, o nutricionista Victor Bahia começará atender em sua nova clínica, localizada no CEO Salvador Shopping. A inauguração do espaço, que teve projeto das arquitetas Nathalia Valladares e Juliana Mandur, acontece em meio à nova realidade imposta pela pandemia do novo coronavírus. “Será um espaço voltado para quem busca saúde e entende que a forma mais segura e duradoura de conseguir isso é através de mudanças de hábitos e disciplina”, afirma Bahia.

Por falar em saudade

Catarina, filha de Luciana Rique e Gustavo Moreno, que mora em Londres, está chegando em Salvador para passar o Dia dos Pais. Vai aproveitar para rever o avô, o artista-plástico Tati Moreno, que vem passando a quarentena na casa de praia, em Interlagos.