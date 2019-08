Salvador terá seminário de saúde para debater relação entre hospitais e pacientes

Salvador será palco do Seminário Pré-Conahp, encontro gratuito que antecipa os principais temas que serão debatidos no Congresso Nacional de Hospitais Privados (Conahp) 2019, maior evento da área de saúde no Brasil, que tem organização da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) e acontecerá em novembro, em São Paulo.

Com o tema “Saúde baseada na entrega de valor: o papel do hospital como integrador do sistema”, o seminário será realizado no dia 20 de agosto, no Wish Hotel da Bahia, no bairro do Campo Grande. O encontro deve reunir gestores de hospitais, de operadoras, laboratórios e profissionais de saúde de diversas especialistas, de todo o Brasil.

Segundo o presidente do Comitê Científico do Conahp 2019, Mohamed Parrini, o encontro é fundamental para que as unidades de saúde conheçam o novo perfil de pacientes que buscam tratamentos.

“O paciente 4.0 espera muito mais que um cuidado humanizado, ele quer participar do atendimento, ser protagonista do cuidado. Desta maneira, queremos gerar mais valor e qualidade para ele, mas com sustentabilidade para as empresas. Não oferecer nem menos nem mais, mas o correto. E isso só é possível por meio do uso racional e de uma atuação equilibrada para ambas as partes. É fazer gestão sobre o valor, focar no paciente de forma mais ampla e sistêmica”, esclarece.

No encontro, também devem ser discutidos temas como a saúde baseada em valor, propostas de reorganização dos sistemas de saúde em torno da relação entre desfechos clínicos, experiência do paciente e custo dos serviços.

“A saúde baseada em valor está embasada no preceito de que o valor da entrega para o paciente deve ser aferido a partir da relação de desfecho clínico sobre custo, sendo que o desfecho clínico é aquilo que o paciente valoriza como o melhor resultado que ele pode ter com um processo de tratamento, seja qual for a passagem dele dentro do sistema de saúde”, explica Ary Ribeiro, vice-presidente do Conselho Administrativo da Anahp.

Para ele, uma das temáticas que também não pode ficar de fora é a avaliação da pertinência dos procedimentos. “Se um paciente é submetido a um tratamento sem necessidade, isto é um desperdício, não tem justificativa. E se isto ocorre, independente da relação desfecho sobre custo o valor é zero”, analisa.

Participarão do Seminário Pré-Conahp os hospitais Real Português, Santa Izabel, São Rafael, Memorial São Francisco, Aliança, Hospital Santo Amaro, Hospital Cárdio Pulmonar, Mater Dei, Moinhos de Vento, Hospital Português, São Lucas e Nossa Senhora das Neves.

Seminário Pré-Conahp

Data: 20 de agosto (terça-feira)

Horário: das 8h às 17h

Local: Wish Hotel da Bahia - Av. Sete de Setembro, 1537 - Dois de Julho,

Para mais informações (11) 3178-7444 | eventos@anahp.com.br

Programação completa*