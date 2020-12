Salvador terá voos diretos para 33 destinos na alta temporada

Salvador terá voos diretos para 33 cidades durante dezembro e janeiro, alta temporada de viagens. Esse número é a soma das 30 rotas regulares que saem da cidade com três de temporada que funcionarão no período. É a mesma quantidade de voos que estava disponível no verão passado, seguno o Salvador Bahia Airport.

Cuiabá e Uberlândia são os mais recentes destinos a entrarem para a lista de opções para a alta temporada. Ambas as rotas serão operadas pela Azul Linhas Aéreas, que também terá como destinos de verão as cidades de Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Vitória, Brasília, São Paulo – Congonhas e Ribeirão Preto. A companhia ainda vai aumentar o número de frequências para Recife, Belo Horizonte, Porto Seguro, Campinas e dar início a viagens regulares para o Rio de Janeiro (Santos Dumont) e para Ilhéus.

Já a GOL ofertará voos para 25 destinos a partir de Salvador durante a alta temporada. Estará disponível uma rota sazonal para Curitiba. Dos 24 destinos regulares comercializados pela companhia, haverá reforço em 20 deles: Rio de Janeiro (Galeão); Rio de Janeiro (Santos Dumont); São Paulo (Guarulhos); São Paulo (Congonhas); Belo Horizonte, Porto Alegre, Teresina, Palmas, Goiânia, Fortaleza, Brasília, Vitória, Aracaju, Vitória da Conquista, Campinas, Recife, Maceió, São Luís, Natal e João Pessoa.

“Em mais um verão, mostramos como o nosso aeroporto é atrativo para as companhias aéreas. Isso se deve não só à força do destino e a todos os protocolos de segurança adotados pelo trade turístico local, mas, também, à infraestrutura moderna disponível a partir das obras realizadas pelo Salvador Bahia Airport. As diversas possibilidades de conexão que existem a partir daqui também contribuem para o resultado positivo”, apontou Marc Gordien, diretor comercial da Concessionária. Na alta temporada 2020/2021, o Aeroporto receberá sete destinos que não foram contemplados no ano anterior: Cuiabá, Uberlândia, Ribeirão Preto, São Luís, Palmas, Teresina e Morro de São Paulo.

Voos internacionais

O mês de dezembro será marcado pela retomada de três voos internacionais para Salvador, todos com duas frequências semanais. No dia 16, a Air Europa dá início às viagens para Madri. A partir do dia 19, a Aerolíneas Argentinas volta a voar para Buenos Aires. A low cost JetSmart retoma a rota Salvador - Santiago em 30 dezembro. A TAP, que desde setembro voa duas vezes por semana para Lisboa, adicionará uma terceira frequência entre os dias 15 de dezembro e 10 de janeiro.

Antes de comprar uma passagem internacional o passageiro deve verificar junto à companhia aérea ou agência de viagens quais são os critérios para adentrar o país de destino. Alguns países estão permitindo o acesso para turismo com a condição de que o visitante apresente um teste do tipo RT-PCR com resultado negativo. Já outros só liberam a entrada de cidadãos ou de estrangeiros que tenham vínculo familiar ou de negócios.