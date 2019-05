Salvador terá workshop gratuito sobre gravidez e saúde neste fim de semana

O domingo seguinte ao Dia das Mães, no dia 19 de maio, será especial para aquelas mamães que ainda estão aguardando a chegada do bebê. Nesta data, às 19h, o Shopping Bela Vista realizará um evento gratuito voltado para as gestantes.

Serão oferecidos workshops sobre gestação e saúde, ministrados pela médica ginecologista da clínica EMEG Ticiana Cabral, que abordará assuntos como gravidez na adolescência e os cuidados que as grávidas devem tomar durante os nove meses.

Também estará presente no evento a ortodontista da clínica Spazio Oral Júlia Torres, que fará uma abordagem sobre os cuidados que as mamães devem ter com a saúde bucal no período da gravidez.

O bate-papo será aberto ao público e acontecerá na Praça Central do Bela Vista, no 1° piso.

Serviço

O quê: Mês das Mães Shopping Bela Vista – Roda de conversa sobre saúde durante a gravidez

Quando: 19 de maio (domingo), às 17h

Onde: Praça Central do Shopping Bela Vista, Piso L1

Preço: Entrada Gratuita