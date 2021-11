Salvador teve outubro mais chuvoso dos últimos oito anos

O acumulado de chuvas em outubro em Salvador foi de 144,4mm, 51,7% acima da normal climatológica para o período, que é de 95,2mm. Os dados são registrados pela Estação Pluviométrica do Inmet, que fica em Ondina. Com isso, esse foi o mês de outubro mais chuvoso dos últimos oito anos - em 2013, choveu 219,4mm no período. As informações sofram divulgadas nesta quarta-feira (3) pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

“As normais climatológicas são médias de parâmetros meteorológicos computadas em um período de 30 anos consecutivos, obedecendo a critérios recomendados pela Organização Mundial de Meteorologia (OMM)”, explica o meteorologista da Codesal, Giuliano Carlos do Nascimento. No caso de Salvador, este padrão é determinado por medições realizadas nos últimos 30 anos pelo pluviômetro de Ondina, então o único existente na cidade.

Os locais em que foram registrados os maiores índice pluviométricos na capital ao longo do mês foram a Pituba – Parque da Cidade (248,8mm), Brotas (208,8mm), Chapada do Rio Vermelho (207,6mm), Caminho das Árvores (205,8mm) e Campinas de Brotas (191,8mm).

A maior rajada de vento registrada ocorreu no dia 21 de outubro, devido à atuação de uma frente fria associada a um cavado (sistema de baixa pressão). O maior pico de rajadas de vento registrado foi 39,2 km/h, às 11h da manhã.

Novembro chuvoso

Depois do outubro de muitas chuvas, novembro já começou também chuvoso, com ventos chegando a 47,5 km/h na madrugada desta quarta-feira (3).

A previsão é de chuva pelos próximos dias. Uma frente fria vinda da região Sudeste manterá o tempo instável até domingo (7), segundo o informativo meteorológico do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

Entre quinta-feira a domingo, a tendência é de que o tempo se mantenha nublado com chuvas acompanhadas por trovoadas, com risco para alagamentos e deslizamentos de terra.

Já a temperatura deve oscilar entre 22º e 27º. Ainda de acordo com o boletim, a probabilidade de chuva nessa quarta-feira é de 40%, subindo para 90% na quinta, sexta e sábado e caindo para 80% no domingo.