Salvador: Trabalhadores da Educação a partir de 40 anos serão vacinados nesta terça

A Prefeitura de Salvador vai ampliar o público de trabalhadores da educação para garantir mais segurança no retorno às aulas presenciais. A partir desta terça (27), todos os trabalhadores da Educação Básica a partir de 40 anos serão vacinados. Além deles, também começam a receber a primeira dose os pacientes transplantados. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis através das redes sociais, na tarde desta segunda-feira (26).

“Serão vacinados todos aqueles acima de 40 anos e não são só os professores, mas todos que trabalham nas escolas da rede pública municipal, da rede estadual e da rede privada, até o Ensino Médio. Com isso estamos trazendo mais segurança para os trabalhadores poderem retomar as aulas no dia 3 de maio”, declarou o prefeito.

Para se vacinar é necessário que o nome do profissional esteja na lista publicada no site da instituição e no ato da vacina deve estar munido dos seguintes documentos: documento oficial de identificação com foto; cópia impressa do último contracheque ou cópia impressa do contrato de trabalho Pessoa Jurídica atualizado.