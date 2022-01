Salvador ultrapassa 2 milhões de vacinados com 2ª dose contra a covid-19

Salvador ultrapassou nesta quarta-feira (20) a marca de 2 milhões de vacinados com a segunda dose do imunizante contra a covid-19. Foram 4.863.385 doses aplicadas, sendo 2. 003.045 com a segunda dose, e 2.187.506 com a primeira.

Com isso, o percentual de cobertura vacinal com a primeira etapa do imunizante atingiu 96%, e com a segunda, 88%. Os dados mostram que os vacinados em Salvador são 57% mulheres e 43% homens.

Os números são celebrados pelo secretário da Saúde, Leo Prates. “Esses dados, especialmente no que tange os imunizados com a segunda dose, mostram que o trabalho incansável da prefeitura através da SMS, tem surtido efeitos positivos, e que os soteropolitanos estão colaborando massivamente, uma vez que cada pessoa é responsável pelo cuidado consigo e também com o outro”, celebra.

Leo também celebrou a aprovação de uso da vacina Coronavac para o público de 6 a 17 anos. "Parabenizo a decisão acertada da Anvisa pela aprovação do uso da vacina Coronavac em crianças! Um apelo da nossa gestão! Vamos continuar as nossas ações", afirmou.

No sábado (22), a prefeitura vai organizar a 2ª edição do Dia da Criança é Dia da Vacina, em que todas as crianças moradoras de Salvador, na faixa de 5 a 11 anos, poderão se vacinar.

Vacinação

Podem tomar a 2ª dose até às 16h desta quinta-feira (20), os indivíduos que têm as seguintes datas de imunização: PFIZER e OXFORD até o dia 15/02/2022, e CORONAVAC até 19/01/2022. A 2ª dose da Janssen (dose de reforço) será apenas para aquelas pessoas que tomaram a primeira dose/dose única da Janssen até a o dia 19/11/2021.

A 3ª dose estará disponível para os imunossuprimidos que tomaram a 2ª dose até 20/12/2021 e para indivíduos com 18 anos ou mais que tomaram a 2ª dose até o dia 20/09/2021.

A 3ª dose para gestantes e puérperas será ofertada para quem tomou a segunda dose até 19/08/2021, ou seja, a partir de 5 meses do recebimento da segunda dose.

Os serviços do Vacina Express e Hora Marcada estarão funcionando normalmente para quem fez o agendamento prévio.