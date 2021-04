Salvador ultrapassa marca de 500 mil pessoas vacinadas contra o coronavírus

A Prefeitura de Salvador anunciou, neste sábado (24), que a capital baiana ultrapassou a marca de 500 mil pessoas vacinadas contra o coronavírus. A estrutura montada pela Prefeitura para alcançar os públicos prioritários tem refletido no ritmo da imunização. Mais de 1,5 mil profissionais de saúde em mais de 30 pontos entre fixos e drive-thrus, além do serviço em domicílio Vacina Express integram a estratégia.



De acordo com Vacinômetro, ferramenta digital que contabiliza em tempo real o número de pessoas vacinadas em Salvador, até 14h deste sábado, a Prefeitura já havia aplicado a primeira dose em 501.508 pessoas – desse total, 77% são idosos, 63% são do sexo feminino e 57% são pretos ou pardos. Com relação à segunda dose, 199.866 concluíram o esquema vacinal contra o coronavírus.



Grupos alcançados – Dentre os públicos já contemplados com a vacinação contra a Covid-19 em Salvador estão: idosos com 60 anos incompletos ou mais; pessoas com deficiência residentes em Instituições de Longa Permanência; trabalhadores da saúde que atuam em locais ativos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); trabalhadores da saúde autônomos (médicos, fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, auxiliar e técnico de enfermagem, auxiliar e técnico de saúde bucal, doulas, nutricionistas e psicólogos).



Também integram a lista quilombolas; profissionais de serviços funerários; policiais federais, militares civis e rodoviários federais; bombeiros; guardas municipais; agentes de salvamento e trânsito; e agentes penitenciários – em pleno exercício das atividades, lotados em Salvador e com idade igual ou superior a 49 anos; pessoas com comorbidades (renais crônicos e pessoas com Síndrome de Down); além de trabalhadores da educação (profissionais da Educação Básica das instituições privadas e da educação básica de ensino da rede pública municipal e estadual, entre 55 e 59 anos).



A subcoordenadora de Doenças Imunopeveníveis, Doiane Lemos, destacou que, se a quantidade de doses recebidas fosse maior, Salvador já teria conseguido imunizar muito mais pessoas, diante da estrutura disponível. “Porém, diante do que recebemos, desde 19 de janeiro, estamos procedendo à vacinação dos grupos prioritários. Já avançamos na primeira fase, conforme o plano nacional. Dessa forma, com o número de 500 mil pessoas vacinadas, a gente demonstra o quanto o município está empenhado para a questão da vacinação. Através de reuniões estratégicas com os técnicos, a gestão tem avançado de forma alinhada,” afirmou.