Salvador ultrapassa marca de 8 mil curados pelo novo coronavírus

Assim como o número de casos confirmados, o número de pessoas curadas da covid-19 em Salvador aumenta a cada dia. De acordo com boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) nesta quarta-feira (17), já foram confirmados 8.100 casos de pessoas recuperadas, número que representa 38% do total de casos (21.162) registrados até aqui na capital baiana. Outros 13.062 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar por conta do agravo. Nas últimas 24 horas, foram 973 cidadãos curados da doença no município.

“É uma boa notícia, que nos dá motivo para comemorar. Apesar de, em maneira geral, ainda estarmos numa situação delicada de disseminação do vírus na cidade, nos alegramos com cada soteropolitano que consegue superar essa doença”, explicou o secretário da SMS, Leo Prates.

Leia mais: Apenas seis bairros de Salvador não têm casos de covid-19; subnotificação preocupa

De acordo com Prates, a gestão municipal continua empenhando esforços para reduzir a curva de aceleração epidemiológica com medidas restritivas de isolamento social, bem como a ampliação da oferta de leitos para garantir a assistência aos indivíduos que precisarem maiores cuidados.

"Mas é importante reiterar que o poder público sozinho não conseguirá vencer essa pandemia. É importante que as pessoas fiquem em casa e, caso haja necessidade de circular pela cidade, é fundamental o uso da máscara”, acrescentou Prates.