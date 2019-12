Salvador ultrapassa o Rio como destino mais procurado para o Réveillon no pais, diz pesquisa

Pela primeira vez, Salvador ultrapassou o Rio de Janeiro entre os destinos mais procurados do país para o período do Réveillon, de acordo com dados obtidos pela Satélite junto ao Voopter, uma das principais plataformas de busca e comparação de preços de passagens aéreas e meios de hospedagem do Brasil. No levantamento mais recente, que considera viagens fechadas entre 26 de dezembro e 5 de janeiro e a busca por passagens de 5 de agosto a 15 de novembro para o fim do ano, a capital aparece à frente do Rio, Fortaleza, Florianópolis e Recife. No ranking passado, o líder era o Rio, seguido por Salvador, Fortaleza, Recife e Natal.

Ponto de ultrapassagem

Informado sobre os resultados da pesquisa do Voopter, o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Cláudio Tinoco, atribuiu a conquista à consolidação do Festival da Virada como maior Réveillon do Brasil, “Fortalece também a estratégia da prefeitura de fazer o lançamento em São Paulo para toda a impressa nacional, agentes de viagem e operadores de turismo.

Ascensões e quedas

A vitória do desembargador Lourival Trindade no duelo pelo comando do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ), concretizada ontem por uma diferença de apenas dois votos, sinaliza dupla mudança na disputa interna de poder na Corte: o enfraquecimento do grupo liderado pelo presidente afastado, Gesivaldo Britto, e o maior equilíbrio de forças entre as várias alas que se digladiam pelo controle do Judiciário no estado.

Alerta vermelho

Logo após a eleição, integrantes da cúpula do TJ discutiram os efeitos de possíveis novas prisões de magistrados pela Operação Faroeste. A avaliação é de que a futura leva, caso seja confirmada, elevará de vez a tensão na Justiça baiana.

Fala, SDE!

Sobre a nota “Pena milionária”, publicada ontem, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado negou que o ex-número um do Incra na Bahia Luiz Gugé Fernandes, chefe de gabinete da pasta, tenha sido condenado pelo TCU por irregularidades em convênio. Anexou ainda certidão negativa que prova a ausência de punição definitiva.

Outra coisa

Além da esbarrar na falta de licenças necessárias para as obras do VLT do Subúrbio, como noticiado na última edição, o governo do estado pode enfrentar dificuldades para iniciar a construção em curto prazo por um detalhe técnico. É que todo o projeto está baseado na implantação de uma linha de VLT, mas o modelo foi trocado depois para monotrilho, sistema totalmente diferente.

Grana suspeita

Conhecido político baiano despertou recentemente desconfiança quando fazia compras em uma delicatessen de Ondina. Ao pagar a conta, foi alertado pela caixa que algumas cédulas não poderiam ser aceitas porque estavam mofadas. Visivelmente constrangido, trocou as notas estragadas, mas a suspeita de que era dinheiro escondido ou enterrado já estava no ar.