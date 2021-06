Salvador vacina a partir de 45 anos neste sábado (26); veja onde se imunizar

A Prefeitura de Salvador segue neste sábado (26) com o 'Festival das Idades' para avançar na vacinação contra a covid-19 por faixa etária. A imunização ocorre das 8h às 16h.



A Secretaria Municipal da Saúde amplia mais uma idade em esquema escalonado. Durante a manhã, das 8h às 12 horas, pessoas com 45 anos ou mais nascidas até 26 DE OUTUBRO DE 1975 poderão ser vacinadas. Já no turno da tarde, das 13 às 16 horas, será a vez das pessoas com 45 anos nascidos até 26 DE FEVEREIRO 1976.



Com o 'Festival das Idades', neste sábado, a vacinação está suspensa para os demais grupos prioritários e para a aplicação da segunda dose.

Salvador atingiu nesta sexta-feira (25) a marca de 1 milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose contra a covid-19. O número representa mais de 50% do público-alvo da vacina, que envolve cidadãos a partir de 18 anos.



De acordo com o Vacinômetro municipal, até esta sexta, 1.428.174 pessoas receberam a primeira dose, enquanto 433.748 estão totalmente imunizadas, o que representa cerca de 20% da população. Vale lembrar que os dados de imunização completa agora dependem do tipo da vacina aplicada, já que Salvador já faz uso do imunizante da Janssen, que necessita de apenas uma dose.



Somente nesta sexta foram aplicadas, na capital baiana, 23.328 doses, sendo 21.101 primeiras doses ou dose única e outras 2.227 segundas doses.

Confira os postos de vacinação deste sábado (26)



1ª DOSE: 08H ÀS 16H



Drives: Atakadão Atakarejo; Parque de Exposições; Shopping Bela Vista; Faculdade Universo, 5º Centro de Saúde (Barris), Unijorge (Paralela), Centro de Convenções, Vila Militar (Dendezeiros) e Arena Fonte Nova.



Pontos fixos: USF Santa Luzia, USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), USF Plataforma, USF Colinas de Periperi, USF Eduardo Mamede, Parque de Exposições, USF Pirajá, UBS Ramiro de Azevedo, USF Resgaste, USF Cajazeiras V e USF Federação, 5º Centro de Saúde (Barris), Unijorge (Paralela) e Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros).