Salvador vacina mais de 50 mil em 'viradão' com filas e música

Mais de 50 mil doses de vacinas contra a covid-19 foram aplicadas no mutirão de 28 horas seguidas de imunização em Salvador. Dessas, 14,3 mil foram na manhã deste domingo (16), em pessoas que completaram o esquema vacinal com a 2ª dose de imunizantes. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

“Conseguimos atingir um número expressivo de pessoas imunizadas durante o mutirão, fato que mais uma vez revela a eficiência da estrutura montada em nossa capital. Foram mais de 1,5 mil servidores da Saúde, além de agentes da Guarda Municipal e da Transalvador para no maior mutirão de vacina do Brasil”, destacou Leo Prates, secretário municipal da Saúde.

A aplicação neste domingo, das 8h às 12h, foi exclusiva para a segunda dose, tanto da Coronavac quanto da Oxford/Astrazeneca.

Ao longo da madrugada, houve registro de filas em postos pela capital, como no Quinto Centro, que se estendeu ao longo da Avenida Centenário. Mas também houve animação. A banda da Guarda Civil Municipal de Salvador animou vacinadores e população no drive thru do Centro de Convenções.