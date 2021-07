Salvador vacina pessoas a partir de 34 anos nesta sexta-feira (23)

As pessoas de 34 anos serão incluídas na vacinação em Salvador a partir desta sexta-feira (23), informou o prefeito Bruno Reis, através das redes sociais. O Mutirão das Idades continua e agora incluindo esse novo público.

No entanto, a imunização desta sexta será para pessoas de 34 anos nascidas até 22/10/1986. Além disso, o horário da vacinação será de 8h às 14h.



Chegamos em 34 anos! Amanhã (23), das 8h às 14h, serão vacinadas as pessoas nascidas até 22/10/1986. Além disso, terá aplicação da 2ª dose Oxford para quem está com retorno marcado até 1º/08 e 2ª dose Coronavac para quem está com retorno dia 23/07. — Bruno Reis (@brunoreisba) July 22, 2021

Além disso, haverá aplicação da 2ª dose Oxford/AstraZeneca para quem está com retorno marcado até o 1º de agosto. Já para quem vai receber a 2ª dose Coronavac, a data de retorno deve ser até 23/07.Nesta quinta-feira (21), até às 18h20, 32.890 pessoas já foram imunizadas. 25.611 com primeira dose e outras 7.279 com segunda dose. A imunização desta quinta vai até às 21h.No total, Salvador tem, até 18h20 desta quinta, 1.329.077 vacinados com primeira dose e 584.964 com imunização completa com duas doses ou dose única.Confira os postos de vacinação desta sexta-feira (23)

1ª DOSE - 08H ÀS 14H

Drivers: Centro de Convenções, 5º Centro de Saúde, Unijorge (Paralela), Arena Fonte Nova, Vila Militar (Dendezeiros).

Pontos Fixos: 5º Centro de Saúde, USF Federação, Unijorge (Paralela), USF Plataforma, USF Pirajá, USF Cajazeiras V, Clube dos Oficiais da Polícia da Polícia Militar (Dendezeiros).

2ª DOSE CORONAVAC – 08H ÀS 14H

Amanhã todas as pessoas que estão com a data de reforço da vacina contra a Covid-19 da CORONAVAC programada para até o dia 23 DE JULHO já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

Drivers: Barradão, FBDC Cabula e FBDC Brotas.

Pontos Fixos: Nelson Pihaui Dourado (Águas Claras), Barradão, USF Curralinho e FBDC Brotas.

2ª DOSE OXFORD – 08H ÀS 14H

Amanhã todas as pessoas que estão com a data de reforço da vacina contra a Covid-19 da OXFORD programada para até o dia 01 DE AGOSTO já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

Drivers: PAF Ondina, Universidade Católica de Salvador (Campus Pituaçu), Faculdade Universo (Avenida ACM) e Shopping da Bahia.

Pontos Fixos: Universidade Católica de Salvador (Campus Pituaçu), USF Vista Alegre, USF Vale do Matatu, USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II), USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), USF Tubarão, Cajazeiras X.