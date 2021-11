Salvador vai aplicar 3ª dose em adultos que se vacinaram em outras cidades

Pessoas com idades a partir de 18 anos que não tomaram a primeira ou a segunda dose da vacina contra a covid-19 em Salvador poderão garantir a dose de reforço do imunizante na capital. Para tanto, devem, obrigatoriamente, fazer o agendamento junto à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do site Hora Marcada, no endereço /vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br.

O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis (DEM), nesta quinta-feira (18) e o cadastro já está disponível. Não é necessário ter domicílio em Salvador. O requisito essencial é que a aplicação da segunda dose tenha ocorrido há pelo menos 150 dias, ou seja, cinco meses, conforme redução de prazo feita pelo Ministério da Saúde.

No dia e horário previsto, informações que serão confirmadas na solicitação online, o cidadão deverá apresentar originais e cópias do cartão de vacina, de um documento de identificação com foto e do comprovante de residência, além do QR Code gerado no ato do agendamento.