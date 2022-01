Salvador vai receber 150 mil doses de vacina contra gripe, anuncia Bruno Reis

Salvador deve receber um novo lote de vacinas contra gripe até o final desta semana. A novidade foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis, nesta quarta-feira (5). A cidade vive um surto de influenza, com 881 casos de H3N2 e 30 mortos pela cepa.

O prefeito relatou que fez o pedido ao governador João Doria, solicitando o lote para o Instituto Butantan. "Após diálogo com o governador João Dória, conseguimos através do Instituto Butantan a doação de 150 mil doses de vacina da gripe. A expectativa é receber esse lote até o final da semana", anunciou.

Ainda segundo Bruno, a prioridade será a imunização de idosos e das pessoas mais pobres.

Atualmente, Salvador, assim como outras cidades, sofre com a escassez de doses desta vacina. Apenas crianças que necessitam da dose complementar, que nunca foram vacinadas contra a influenza ou receberam pela primeira vez a vacina em 2021 estão sendo imunizadas. “Essa é uma situação no Brasil todo. Só temos vacina para dose de reforço em crianças”, disse o secretário municipal da Saúde, Leo Prates, no fim do ano passado.