Salvador vai vacinar somente com 2ª dose nesta sexta (6), diz Bruno Reis

Salvador fará somente aplicação da segunda dose da vacina contra covid-19 nesta sexta-feira (6), anunciou o prefeito Bruno Reis. A primeira dose só voltará a ser aplicada quando chegarem mais imunizantes, disse ele.

"Vamos retomar o mutirão das 2ª doses nesta sexta (6). Tanto Oxford quanto Pfizer, para quem está com retorno marcado até 15/08. Já a Coronavac, para quem está com o retorno para 6/08", escreveu Bruno. "A aplicação das 1ª doses será retomada nos próximos dias com a chegada de mais vacinas. Enquanto isso, quem tiver no prazo, adiante sua dose de reforço!", destacou.

Hoje, a capital começou a vacinar pessoas a partir de 29 anos contra a covid-19. O serviço foi escalonado e ainda acontece até as 20h.

Podem se vacinar hoje pessoas nascidas até 5 de agosto de 1992. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é que antes de ir até o posto a pessoa confira se o nome está na lista de habilitados no site da pasta. Caso contrário, é preciso fazer o recadastramento.

2ª DOSE OXFORD – 8h às 16h

Quem estiver com a data de reforço da Oxford programada para até o dia 15 de agosto pode comparecer aos pontos de imunização exclusivos para esta vacina.

Drive-thrus: Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina, 5º Centro de Saúde (Barris), Faculdade Universo (Avenida ACM), FBDC Cabula, Vila Militar (Dendezeiros) e Barradão (Canabrava).

Pontos fixos: 5º Centro de Saúde (Barris), USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II), USF Vista Alegre, USF Colinas de Periperi, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Pirajá, Clube dos Oficiais (Dendezeiros), Barradão, UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora) e USF Vila Nova de Pituaçu.

2ª DOSE CORONAVAC – 8h às 16h

Os postos atenderão o público que está com a data de reforço da CoronaVac marcada no cartão de vacinação para até o dia 6 de agosto.

Drive-thru: Uninassau (Avenida Magalhães Neto).

Pontos fixos: USF Curralinho, USF Tubarão e USF Cajazeiras V.

2ª DOSE PFIZER – 8h às 16h

As pessoas que estão com a data de reforço da vacina contra a Covid-19 da Pfizer programada para até o dia 15 de agosto podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

Drive-thrus: Shopping Bela Vista, Shopping da Bahia, FBDC Brotas, Centro de Convenções de Salvador (Boca do Rio), Unijorge (Paralela), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Arena Fonte Nova (Nazaré) e Parque de Exposições (Paralela).

Pontos fixos: FBDC Brotas, USF Plataforma, UBS Sérgio Arouca (Paripe), USF Cajazeiras X, Unijorge (Paralela), Parque de Exposições (Paralela), USF Vale do Matatu, USF João Roma (Jardim Nova Esperança), UBS Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Resgate e USF Federação.