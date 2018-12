Salvador: voo é cancelado e três atrasam após problema em Minas Gerais 

Um voo da companhia aérea Gol , que sairia de Salvador para Belo Horizonte, foi cancelado nesta quinta-feira (20). O cancelamenot, assimo como outros três atrasos, aconteceram no aeroporto da capital baiana em função do fechamento da pista do Aeroporto de Confins, em Minas Gerais.

"Entre 5h20 e 23h15 desta quinta-feira (20) existem 18 voos conectando os dois aeródromos, sendo 9 com destino a Salvador e outros 9 com saída da capital baiana. Até o momento, um voo foi declarado cancelado, três atrasaram - segundo informações das companhias aéreas", afirmou a concessionária que administra o aeroporto.

Os passageiros com viagem marcada para o dia de hoje, segundo o aeroporto, devem procurar as companhias aéreas, que têm que lhes prestar assistência segundo as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Segundo a Anac a situação em MG deve ser resolvida hoje