Neste episódio do podcast O Que a Bahia Quer Saber, o apresentador Ivan Dias Marques recebe a editora-chefe do Correio* Linda Bezerra, que explica a campanha #SalvadorUnida, criada pelo jornal para dar visibilidade a ações de solidariedade em meio à pandemia do coronavírus. Confira:

