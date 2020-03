SalvadorUnida: Vamos enfrentar essa zorra juntos!

Pois é, Salvador.

De repente suas ruas ficaram mais vazias. Lojas, escolas, cinemas, teatros, shoppings, até os estádios... Tudo calado.

Um silêncio azedo, estranho, com aquele gosto de é o jeito, né!? Parece coisa de filme... Tem cerca na praia, te apartaram até do banho de mar. Essa solidão não combina com você.

Mas a boa notícia nós dois sabemos qual é: isso não vai durar. A vida vai ganhar essa batalha.

Depois dessa primeira pancada, onde ficamos meio de bico calado pra entender a confusão, é hora de fazer o que sempre fizemos: ENFRENTAR ESSA ZORRA JUNTOS!!!

Sei... Precisamos ficar isolados, cada um no seu quadrado, isso é fundamental.

Mas existem outras formas de chegar pra perto. E nesse isolamento eu prometo: a gente vai ficar mais junto do que nunca. E outros milhões de soteropolitanos aí desse Brasil inteiro também vão entrar nessa briga.

Olha Salvador... Não sei se você sabe, mas o Jornal Correio lançou uma campanha com o seu nome: SALVADOR UNIDA . E pode botar fé: Cada um vai ajudar de uma forma.

SALVADOR UNIDA além de um extraordinário trabalho jornalístico é uma plataforma digital que trás um mapa de ações que trazem solidariedade nesse momento.

E mais amigos vão entrar nessa onda acessando: https://bit.ly/salvadorunida

Uma onda de solidariedade que pode chegar do jeito que for. Desde como alegrar a criançada no tempo de quarentena, até uma dica pra evitar que o bolso de pessoas comuns ou de comerciantes se quebre de vez no meio dessa paradeira.

Quem vai doar sangue se todo mundo tá em casa? Quem vai dar uma força aquele casal idosos que não sabe pedir comida pelo aplicativo? Não é simples, não é fácil, mas a gente precisa encarar esse isolamento com a arma mais poderosa dessa cidade: a força de sua gente.



Vamo que vamo, Salvador! Te amo e conte comigo!!

#SalvadorUnida



Marcelo Caetano é poeta e autor do poema gravado por artistas e personalidades para a campanha Salvador Unida, do jornal CORREIO