Samsung lança no Brasil celular com câmera giratória por R$ 3.499

A Samsung lançou nesta quinta-feira (25) no Brasil o Galaxy A80, celular com tela de 6,7 polegadas, sem notch, e com uma câmera tripla giratória. Ele chega ao mercado brasileiro a partir de 5 de agosto, com preço sugerido de R$ 3.499.

O aparelho vem com uma tela com painel super AMOLED, resolução Full HD+ e leitor de digitais óptico. As bordas são finas e não há furo para câmera frontal.

Para substituir as câmeras frontais e traseiras, a grande novidade do Galaxy A80 são três sensores que giram para funcionar dos dois modos. O principal tem 48 MP, o secundário é um ultrawide e o terceiro é um sensor de profundidade 3D que ajuda a desfocar o plano de fundo nas fotos.

O telefone vem com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, que não é expansível, pois não há entrada para microSD. A capacidade da bateria é de 3.700 mAh, com tecnologia de carregamento rápido.

Chegam ao mercado brasileiro as cores preto e rosê.

Especificações do Galaxy A80