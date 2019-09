Sandra Annenberg chora ao vivo na despedida do Jornal Hoje

A apresentadora Sandra Annenberg se emocionou ao vivo nesta sexta-feira (13) ao se despedir do Jornal Hoje, telejornal comandado por ela durante 16 anos. Sem segurar as lágrimas, ela lembrou sua trajetória e passou a bancada para a substituta, Maria Júlia Coutinho.

No último bloco do JH, Sandra começou sua despedida, mas teve dificuldades para completar as primeiras frases do texto de encerramento, emocionada.

"É chegada a hora da despedida. Eu tive o privilégio de ter a sua companhia nos últimos 16 anos nesta bancada. Diariamente, nos encontramos aqui, ao vivo e em cores, olho no olho. Eu espero ter conseguido levar a notícia até você da melhor maneira possível. Tenha certeza: eu fiz o meu trabalho com toda a verdade... com toda a transparência... e sentimento. Juntos, assistimos à história acontecendo, e acompanhamos as transformações do nosso país e do mundo", disse Sandra, com a voz embargada.

Depois, ela anunciou que segue agora para o Globo Repórter e chamouMaria Júlia Coutinho, que vai ficar no JH. "Agora, vem aí mais uma mudança em nossas vidas. Eu sigo para uma nova jornada no Globo Repórter, e vocês ficarão na companhia da Maju, Maria Júlia Coutinho".

Maju falou do desafio de assumir o jornal. "É uma responsabilidade ocupar o lugar que você ocupou com tanto profissionalismo, competência, amor, a gente sabe da sua paixão. Fico muito feliz de ocupar esse espaço", disse Maju, chamando então uma retrospectiva de Sandra no telejornal.

Assista

"Difícil falar depois disso tudo. Eu só tenho a agradecer a você, que esteve aqui tão pertinho de mim todo esse tempo, e te desejar tudo de bom, que você seja feliz aqui como eu fui. Muito, muito, muito obrigada por tudo", se despediu Sandra depois de ver o vídeo.

Maju assume o comando apenas no dia 30. Sandra sai do programa antes, para poder preparar sua estreia no Globo Repórter. Nas duas semanas de intervalo, o JH fica com Márcio Gomes como apresentador. Ele também esteve na despedida da colega. "Acho que falo em nome da redação de São Paulo, do Rio, do Brasil inteiro. Sucesso a vocês duas. Se a gente acompanhou a história com a Sandra, vai continuar acompanhando a história com a Maju", afirmou.