Sandy Najar lança campanha de Dia das Mães através de live no Instagram

Com a chegada do novo coronavírus, a rotina da empresária Sandy Najar mudou completamente. Além de se dedicar a marca de bolsas e acessórios que leva seu nome, ela também comandou, com mais algumas amigas, a criação e gestão da campanha Dissemine Amor, que, em um mês, mobilizou 6.000 pessoas e arrecadou mais de 220 mil reais para beneficiar 304 famílias carentes que estão sofrendo com o impacto econômico causado pela pandemia.

Agora, Sandy prepara mais uma novidade – ela lança hoje, através de uma live no Instagram @sandynajar, a campanha Love Especial Dia das Mães. “Será uma coleção com poucas peças de cada modelo. E a cada peça vendida, estarei doando um kit de proteção com álcool gel e duas máscaras de tecido para mulheres com baixa imunidade”, revelou Najar. A live será ás 17h.

Sandy Najar (Foto: Divulgação)