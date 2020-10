Santa Dulce: festa pelo primeiro ano de canonização acontecerá em formato especial

Nesta terça-feira (13) os católicos comemoram o primeiro ano da canonização de Santa Dulce dos Pobres. Em função da pandemia, as celebrações em homenagem a Irmã Dulce terão esquema especial. No Santuário Santa Dulce dos Pobres o ponto alto vai ser a Missa Solene, às 8h30 , presidida pelo reitor do Santuário, frei Giovanni Messias. Irmã Dulce foi canonizada pela Igreja Católica em 2019, tornando-se a primeira santa genuinamente nascida no Brasil, passando a ser conhecida em todo o mundo como Santa Dulce dos Pobres.

Em prevenção à pandemia da Covid-19, o Santuário Santa Dulce dos Pobres vai receber o público para as celebrações da festa em quantidade reduzida, com agendamento prévio. O cadastro para participar de forma presencial deve ser feito pelo telefone (71) 3310-1394.

Toda a programação da festa será transmitida pelos canais do Santuário nas redes sociais: Instagram e Facebook (@santuariosantadulce) e YouTube (santuariosantadulcedospobres).

Leia também: De Roma, Jorge Gauthier conta bastidores da canonização de Irmã Dulce; ouça





Confira programação da festa de 1 ano da Canonização de Irmã Dulce:

Dia 13 de outubro – 1 ano da Canonização

08h30: Missa Solene

10h30: Oração dos 13 Mistérios da Vida de Santa Dulce

12h: Missa

15h: Terço em honra a Santa Dulce e Benção do Santíssimo Sacramento

16h: Missa

17h: Exibição do curta-metragem “A Vida Interior de Santa Dulce dos Pobres”

De 16 a 18 de outubro - Tríduo da Gratidão pela Canonização

08h30: Missa

10h: Exibição de programetes: Romaria da gratidão; Eu vivi a canonização; Sementes de amor e Santa Dulce mudou minha vida

10h30: Terço em honra a Santa Dulce dos Pobres

12h: Missa

15h: Terço da Misericórdia e Benção do Santíssimo Sacramento

16h: Missa

17h: Exibição de programetes: Prosa e fé; Eu vivi a canonização; Sementes de amor; Santa Dulce mudou minha vida e Romaria da gratidão