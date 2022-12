Santa Luzia, protetora da visão, recebe homenagens em Salvador

Com o tema “Santa Luzia, guardiã da fé e da visão”, a Igreja Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia, localizada no bairro Comércio, em Salvador, celebra a padroeira neste mês de dezembro. No dia dedicado à Santa Luzia, nesta quarta-feira (13), a programação terá início com a alvorada, às 5h, seguida de missas às 6h, às 8h, às 10h, às 15h e às 17h. Por volta das 11h30 terá início a tradicional procissão com a imagem da santa, que percorrerá as principais ruas bairro.

De 10 a 12 de dezembro os devotos participaram do tríduo, que contou com Missas às 9h e às 19h.

Nascida em uma família rica e cristã, na cidade de Siracusa, na Itália, no ano de 283, Luzia era considerada como uma das jovens mais belas do local. Aos cinco anos perdeu o pai e cresceu sob os cuidados da mãe, que sofria de graves hemorragias. Certo dia, ao peregrinar na cidade de Catânia, Luzia e a mãe acompanharam o evangelho pregado durante a Missa, o qual falava sobre a cura da mulher que padecia de hemorragias. A jovem, então, pediu ao Senhor que a mãe ficasse curada e foi rezar junto à imagem de Santa Águeda. No mesmo instante, a cura aconteceu.

Ao chegarem à casa onde elas moravam começaram a distribuir todos os bens aos pobres. Percebendo que Luzia e a mãe eram cristãs, um jovem que vivia no local denunciou-as ao prefeito de Siracusa, que as enviou ao Imperador Diocleciano. Como Luzia se mostrou firme diante da fé que carregava, acabou sofrendo inúmeras crueldades.

Vendo que não seria possível convertê-la, Diocleciano mandou jogá-la numa casa de prostituição, mas ninguém conseguia tirar Luzia do local onde ela se encontrava, os pés ficaram firmes no chão.

Em seguida, tentaram queimá-la viva, mas as chamas nada fizeram contra ela. Por fim, os soldados arrancaram-lhe os olhos e os entregou em um prato à jovem. No mesmo instante, na face de Luzia, brotaram outros olhos. Vendo que nada a fazia renegar a fé em Jesus Cristo, mandaram degolar a menina. Era 13 de dezembro de 304.

A partir deste dia teve início a devoção à Santa Luzia, primeiro na Itália e depois por toda a Europa. Atualmente ela é conhecida como a “Santa da Visão”.

Trânsito na região do Comércio é alterado

O trânsito na região do Comércio será alterado, na manhã desta terça-feira (13), para a realização da procissão em louvor a Santa Luzia. As interdições começam à meia-noite, com a instalação de barreiras fixas na Rua do Pilar (ao lado da Igreja Santa Luzia do Pilar) e na esquina com a Rua Alfredo Henrique de Azevedo.

Por volta das 5h, ocorrerá a interdição do tráfego de veículos na Rua do Pilar, no trecho compreendido entre a lateral da Igreja Santa Luzia do Pilar e a Rua Alfredo Henrique de Azevedo, e na Travessa do Pilar. Será instalada uma barreira móvel entre a Travessa do Pilar e a Avenida Jequitaia.

A partir das 11h, serão interditadas progressivamente a Rua do Pilar, saída da Igreja Santa Luiza, passando pela Travessa do Pilar, Avenida Jequitaia, Rua da Suécia, faixa da direita da Avenida da França, Praça Cairu e Avenida Lafayette Coutinho (Contorno). A procissão fará o retorno no 2º Distrito Naval e seguirá pela Rua Conceição da Praia, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Riachuelo, retornando para a Avenida Jequitaia, fazendo o percurso de volta para a Igreja Santa Luzia.

Com o deslocamento da procissão, serão instaladas barreiras móveis progressivas na Avenida da França (em frente ao galpão 3 – desvio para pista da esquerda) e na Rua da Conceição da Praia / Avenida Lafayete Coutinho.