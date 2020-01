Santaluz: Homem é preso após atirar em ex-cunhado para se vingar da ex

Luiz precisou tomar cinco pontos no supercílio por conta de coronhadas (Foto: Acervo Familiar)

Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio praticada pelo ex-cunhado na cidade de Santaluz, a 267 km de Salvador, na última quinta-feira (23). O lavrador Luiz dos Santos Jesus, 31, foi atingido no peito por um tiro de espingarda

Um homem foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE) na última sexta-feira (24), e o estado de saúde é estável. Segundo a irmã da vítima, Maria José Jesus, o suspeito, identificado somente como Edvan, não se conformou com o fim do relacionamento com a ex-mulher e passou a atacar a família dela para atingi-la.

Com medo de Edvan, a irmã de Maria José fugiu com o filho no último mês. Desde então ele vem ameaçando a família da ex-esposa e, antes de atirar em Luiz, colocou fogo na casa de outra ex-cunhada.

Ainda de acordo com Maria José, Edvan é um homem perigoso com histórico de roubo, agressão a idoso, tentativa de feminicídio contra a ex-esposa e até uma tentativa de estupro praticada contra a ex-sogra. Na última sexta-feira, o suspeito foi preso em Santaluz.

"Se ele for solto vai matar a nossa família, vai fazer miséria, estaremos todos ferrados. PTB (apelido de Edvan) é um monstro, um homem muito perigoso. Todos nós estamos com medo, mal conseguimos ir trabalhar", contou ela.

Ataque a Luiz

Maria José narra que o suspeito armou uma emboscada para matar o ex-cunhado na roça onde a vítima trabalhava. Escondido na porteira, Edvan esperou até Luiz sair quando o surpreendeu dando, com uma espingarda, um tiro no peito a queima roupa.

"Quando ele atirou em meu irmão começou a gritar que ia destruir minha família porquê minha irmã não quer mais ele", relata.

Vendo que a vítima não tinha caído, Edvan ainda deu duas coronhadas na cabeça de Luiz. Maria diz que a sorte do irmão foi que ele é magro e ágil, o que facilitou a sua fuga.

*Com orientação da sub-editora Carol Neves