Santuário Santa Dulce dos Pobres terá missa festiva nesta quinta; veja como assistir

O Santuário Santa Dulce dos Pobres terá uma programação especial nesta quinta-feira (27), para celebrar os 10 anos de dedicação do templo religioso. Para que a data não passe em branco, haverá uma missa especial presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha.

A missa será às 8h30, no Santuário do Anjo Bom do Brasil, localizado na Avenida Dendezeiros do Bonfim, ao lado das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Por conta da pandemia, a celebração solene terá um número reduzido de fiéis e receberá apenas 30% da capacidade do local.

Quem não puder ir presencialmente, poderá acompanhar a missa de forma on-line, pelas redes sociais do Santuário: Instagram e Facebook (@santuariosantadulce) e YouTube (santuariosantadulcedospobres).

Construído em 2003, o Santuário Santa Dulce dos Pobres se chamava Igreja da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, em homenagem à Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, congregação a qual pertenceu Irmã Dulce. O rito da dedicação aconteceu em 27 de maio de 2011, ocasião em que a igreja foi elevada a Santuário da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, pelo então Arcebispo de Salvador, Dom Murilo Krieger, e recebeu autorização para realizar celebrações religiosas (casamentos, batizados, entre outras cerimônias).

“O rito é belíssimo, pois ali acontece a aspersão da água benta, as unções do altar e das paredes, a incensação, a deposição das relíquias no altar e o rito da Palavra e da Eucaristia”, comenta o reitor do Santuário, frei Giovanni Messias. Já no dia 13 de outubro de 2019, por conta da Canonização de Irmã Dulce, o espaço passou a se chamar então Santuário Santa Dulce dos Pobres.

Agenda festiva

O santuário faz programações festivas para celebrar a década de dedicação desde o início de maio, com a participação de devotos e admiradores da vida e obra da Mãe dos Pobres, além de profissionais das Obras Sociais Irmã Dulce.

Entre os eventos, está a visita da imagem e da relíquia de Santa Dulce a diversas paróquias de Salvador, que ocorre sempre aos domingos, até o dia 30 de maio.