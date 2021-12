São Francisco do Conde promove natal de luzes e alegria para moradores e visitantes

São Francisco do Conde, na Região Metropolitana, promove um natal cheio de luzes e alegria para seus moradores e visitantes. A Prefeitura Municipal preparou uma programação que começou no dia 8 de dezembro e segue até 6 de janeiro, na Praça da Independência, com diversas atrações.

A ‘Praça Natalina’, que conta, este ano, com uma decoração especial, tem recebido milhares de pessoas, sobretudo nos dias de apresentações artísticas, no palco montado no local. Tem diversão para toda a família, inclusive para a criançada, que pode se divertir e tirar fotos na Casa do Papai Noel. A praça ainda ganhou barracas de artesanato e área de alimentação.

Desde o dia 8, diversas atrações já se apresentaram, como o Coral Juventude Arte do Recôncavo, Coral Sidsaúde, Grupo Musical Ritmo & Harmonia, Coral da Apae, Grupo de Dança GR e Coral Nova CAAB.

Teve ainda apresentações de Ive Fernanda, Mariana da Gota Serena, Coral Açu da Biblioteca Anna Sironi, Fanfarra Famfib. No ´final de semana passado, foi a vez do Coral dos Idosos, Companhia de Dança Maison Lilás, Coral Expressons, apresentações do CRAS, Coral Semibreve, Mary Gleice e Luan Paula, Coral Raio do Sol e Samba Mirim Tocando Viola.

Hoje (24), a partir das 19h30, a programação contará com espetáculo teatral, Filarmônica Lira 30 de Março e Musicalidade Brasileira. Amanhã, dia de Natal, a partir das 20h, haverá mais um espetáculo teatral e Lu Santana. Já no domingo (26), a partir das 19h, tem Samba Mirim Tocando Viola e Tânia Cristina.

O natal iluminado de São Francisco do Conde é organizado pelas secretarias de Cultura e Turismo (Secult) e Desenvolvimento Social (Sedes).





O QUE VER E CURTIR

Decoração natalina

Casa do Papai Noel

Barracas de artesanato

Praça de alimentação

Corais natalinos

Filarmônicas

Apresentações artísticas





Você sabia?





O 6 de Janeiro, quando se comemora o Dia de Reis, assinala a data chegada dos Três Reis Magos a Belém, encerrando o ciclo do Natal. É quando as árvores de natal e demais decorações natalinas são desfeitas.