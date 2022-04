São João de Irecê terá Barões da Pisadinha, Tierry e Harmonia; veja grade

A prefeitura de Irecê divulgou, nesta quinta-feira (28), as atrações que farão parte dos cinco dias de festejos juninos na cidade. Depois de dois anos sem arrasta-pé, o município no norte da Bahia vai transformar o Estádio Municipal Joviniano Dourado Lopes em um novo espaço, com quase 40 mil metros quadrados, chamado de Cidade do São João. Durante 22 a 26 de junho, o local terá shows de 13 artistas nacionais e outras atrações locais.

De acordo com a grade oficial, o público contará com apresentações das bandas Saia Rodada, Unha Pintada, Barões da Pisadinha, Marcos & Belutti, Lambasaia, Tierry, Luan Estilizado, Zezo, José Augusto, Sela Vaqueira, Harmonia do Samba, Luiz Caldas, Seresta da Klessinha e mais de 50 atrações locais.

A prefeitura da cidade também preparou receptivo com grupo teatral na Rodoviária, além de animação nas lojas, hotéis, pousadas, bares, conveniências, lanchonetes, quitandas, padarias, restaurantes e nos demais estabelecimentos comerciais de Irecê.

Prefeitura transformará estádio municipal em Cidade do São João (Foto: Divulgação)

Cidade do São João

A Prefeitura vai transformar o Estádio Municipal Joviniano Dourado Lopes, na Av. Santos Lopes, numa arena de entretenimento com três palcos, 80 barracas com comidas e bebidas típicas, camarote, áreas de serviços, camarins e bases de apoio para produtores, técnicos, imprensa especializada e profissionais da Saúde e Segurança.

Em frente aos dois palcos principais será instalado o Barracão Zé Bigode, espaço coberto que homenageia o grande sanfoneiro da região e vai funcionar em horário alternativo.

O local dos shows será integrado à Praça Chico Mendes, conhecida popularmente como “Praça do Requintes”, cartão postal do município, onde serão montados stands, parque infantil e a Vila Caraíbas - cidade cenográfica que celebra a Cultura Nordestina.

O tráfego de veículos ao redor de todo o circuito será regulado para facilitar o acesso aos estacionamentos e preservar a comodidade dos pedestres. Portais, cartazes, bandeirolas e placas de sinalização vão orientar o folião, que só conseguirá entrar na Cidade do São João sem objetos perfurocortantes e após passar pelo detector de metais.

Festa particular

Quem estiver na cidade também poderá contar, no sábado (24), com o Forró Prime Irecê - evento particular com Zé Neto e Cristiano e Léo Santana.