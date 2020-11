São João do Cabrito: Filha de 2 anos viu jovem de 19 morrer após tiro na cabeça

A estudante Brenda Conceição do Carmo, 19, foi atingida por tiro e morreu na hora

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Era mais uma noite de fé e devoção na vida da estudante Brenda Conceição do Carmo, 19 anos. Ela estava com a filha, de 2 anos, e mãe, de 42, em um culto na noite deste sábado (7), na Igreja Novo Tempo, no bairro de São João do Cabrito, em Salvador. Tudo mudou por volta das 20h40, quando a jovem foi atingida por um tiro na cabeça e morreu.

"Foi morte fatal. Ela caiu de bruços e morreu na hora. O pessoal que estava na igreja ficou assustado, saiu, pediu socorro, mas não adiantou. Pegou no crânio dela por trás", contou o motorista Jackson Santos Conceição, 38, primo de Brenda. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou a morte de Brenda.

O parente confirmou a informação da Polícia Civil (PC) de que tiros foram disparados de fora da igreja evangélica por homens que passaram em um carro prata roubado - que foi apreendido após ser achado abandonado nas proximidades do local do crime.

"Quando eles fizeram a conversão na rua da frente, deram tiros pra cima e uma das balas pegou no portão da igreja, depois na quina da porta de alumínio e transpassou, atingindo a cabeça de Brenda na parte de trás. Ela estava sentada", descreveu Jackson. Tanto a mãe da estudante quanto a filhinha, de apenas 2 anos, presenciaram a tragédia.

"Está todo mundo super abalado e triste com o que aconteceu. Ela era uma menina nova, tinha a idade da minha filha. Ela estava no ensino médio. Não trabalhava, mas vendia as coisas dela, ia pra igreja toda semana. Teve a filhinha e morava com o marido, que está super abalado. É um negócio triste. A filhinha nem fala direito, mas com certeza viu e ficou assustada. Tomara que não lembre. E tudo ainda dentro da igreja. Brenda não tinha sonho. Só queria trabalhar para sustentar a filha e a família", completou o primo.

De acordo com o motorista, a mãe de Brenda também está muito abalada. "Ela estava lá presente e não digeriu ainda. O pai dela, que mora em Brasília, veio pro enterro e também está dilacerado. Queremos uma resposta do poder público, do governo e das polícias civil e militar. Porque não adianta botar policiamento só de aparência. A gente quer que os resonsáveis paguem pelos seus crimes", afirmou Jackson.

Moradores do bairro desconfiam que os tiros foram disparados por traficantes da região. "Teve até uma operação da polícia militar em Plataforma há um mês e meio. E aqui rola uma briga de facções. Um pessoal da rua de baixo deu ataque e matou um cara da facção rival. Só que não mataram o que queriam e sim o irmão. Nessa história que mataram o irmão houve o revide ontem de noite. Eles vieram com um carro prata e passaram dando tiro e seguiram no sentido final de linha de São João do Cabrito", disse o motorista.

Antes de um dos tiros matar Brenda, segundo Jackson, os traficantes ainda passarm no bar e pousada Zé de Valença, no mesmo bairro, roubaram os presentes e agrediram o dono: "Depois disso, eles seguiram e mataram Brenda".

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Militar informou que agentes da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados, por volta das 21h06, com informação de que havia uma mulher baleada na igreja.

O corpo de Brenda foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). O enterro dela será às 9h desta segunda-feira (9), no Cemitério Municipal de Plataforma.

O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (3ªDH/BTS), segundo a Polícia Civil.