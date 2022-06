São João do Centro Histórico terá festival gastronômico; veja os pratos exclusivos

Quem optar por curtir o São João em Salvador tem um excelente motivo para visitar o Centro Histórico da cidade. De 18 a 26 de junho, acontece no local a Rota Gastronômica Sabores do Interior. Homenageando comidas que fazem sucesso em vários municípios baianos, o evento estará em praças, largos, ruas, ladeiras e casarões, da Praça Municipal até o Largo do Santo Antônio Além do Carmo.

Ao todo, serão dois circuitos: o “Prá Lá de Bão”, totalmente gratuito, e o “Pra Ficá Mió”, com preços especiais para os visitantes. Serão 33 bares e restaurantes participantes, com pratos que variam de R$ 25 a R$ 69,90. Além disso, cada estabelecimento montará sua própria Capelinha de Melão.

Confira a lista dos restaurantes, pratos, endereços e horários de funcionamento da Rota Gastronômica Sabores do Interior:

A Cubana – Sorvetes com duas bolas - Amendoim com Paçoca e Milho Verde – R$ 13,00 – Rua das Portas do Carmo, nº 12, Pelourinho – das 09h30 às 22h – (71) 3266-2958.

A Cubana (Foto: Mário Edson/Divulgação)

Alaíde do Feijão – Rabada com agrião - acompanhamentos: arroz e pirão - R$ 59,90 - Rua das Laranjeiras, nº 26, Pelourinho – das 12h às 22h - (71) 98712-1440.

Alaíde do Feijão (Foto: Divulgação)

Antique Bistrô – Ragu de Costela Defumada - acompanhamento: pirão de leite e vinagrete de banana da terra com castanha - R$ 69,90 - Rua do Carmo, nº 6, Santo Antônio - quarta e quinta-feira das 16h às 21h, sexta-feira e sábado das 13h às 21h30 e domingo das 13h até às 18h30 - (71) 99912-6082.

Antique Bistrô (Foto: Mário Edson/Divulgação)

Axêgo – Sarapatel - acompanhamentos: arroz e farofa - R$ 42,50 - Rua J Castro Rabelo, nº 16, Pelourinho - das 11h30 às 21h30 – (71) 99140-7012.

Axegô (Foto: Mário Edson/Divulgação)

Boteco do Pelourinho – Feijoada Preta - acompanhamentos: arroz, farofa e vinagrete - R$ 69,90 - Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 5, Pelourinho - das 12h às 22h – (71) 99989-1394.

Boteco do Pelourinho (Foto: Divulgação)

Boteco do Viajante – Cuscuz Nordestino - R$ 34,00; R. Maciel de Baixo, nº 15, Pelourinho - das 11h às 22h - (71) 99209-4555.

Boteco do Viajante (Foto: Mário Edson/Divulgação)

Cantina da Lua – Xinxim de Galinha - acompanhamento: arroz branco e farofa de dendê - R$ 43,90; Terreiro de Jesus, Pelourinho - das 11h às 22h – (71) 99124-7924.

Cantina da Lua (Mário Edson/Divulgação)

CGC Café Gourmet – Costela Suína - acompanhamento: arroz de brócolis, purê de abóbora com toque de carnes defumadas e farofa d'água de coco - R$ 44,90 - Rua do Bispo, nº 5, Praça da Sé - das 11h às 20h - (71) 3321-0074.

CGC (Foto: Divulgação)

Comida Caseira – Galinha Nordestina - Galinha Nordestina - acompanhamento: arroz branco, farofa de canela e pirão - R$ 59,90 - Rua Frei Vicente, nº 7, Pelourinho - das 12h às 22h - (71) 99156-5353.

Comida Caseira (Foto: Divulgação)

Cuco Bistrô – Camarão na Folha de Bananeira - R$ 69,90 - Rua Cruzeiro do São Francisco, nº 4/6, Pelourinho - segunda a sábado das 11h às 22h e domingo das 11h às 18h - (71) 3321-8722.

Cuco Bistrô (Foto: Mário Edson)

Donna Pimenta – Trio Nordestino Carne do sol - acompanhamento: macaxeira frita e queijo coalho na chapa - R$ 59,90 - Rua Maciel de Baixo, nº 55, Pelourinho - das 10h às 22h - (71) 98722-1445.

Donna Pimenta (Foto: Divulgação)

Fera Petiscaria – Moela com Pão Artesanal – R$ 29,90 - Rua Direita do Santo Antônio,390, Santo Antônio Além do Carmo - segunda, terça e quarta das 16h às 22h e de quinta a domingo das 12h às 22h - (71) 99976-4446.

Fera Petiscaria (Foto: Divulgação)

Mãe Comida Afetiva – Nhoque de Banana da Terra com Molho de Queijo Coalho e Fumeiro Crocante – R$ 47,00 - Praça Ramos de Queirós, s/n, Pelourinho (Casa do Carnaval da Bahia - entrada independente do Museu) - terça a domingo das 10h às 18h. 71 98143-8177.

Mãe Comida Afetiva (Foto: Divulgação)

Malembe Food & Drinks – Casa de Taipa - Mousse de Milho Verde com Farofa Crocante de Amendoim e Licuri - R$ 22,00 - Rua Ladeira do Carmo, nº 7, Santo Antônio Além do Carmo - terça a quinta das 14h às 23h, sexta e sábado das 15h às 00h e domingo das 12h às 23h. (71) 3242-0953.

Malembe Food e Drinks (Foto: Divulgação)

ManaGrill – Escondidinho de Carne Seca com Banana da Terra - acompanhamento: arroz branco - R$ 59,90 - Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 7, Pelourinho - das 11h às 22h - (71) 3322-1782.

ManaGrill (Foto: Divulgação)

Maria Mata Mouro – Baião de Dois com Peixe Crocante - acompanhamento: milho assado, aioli de pimenta doce e queijo coalho – Rua Ordem Terceira, 8, Pelourinho – das 11h30 às 22h - (71) 99160-6102.

Maria Mata Mouro (Foto: Divulgação)

Mariposa – Risoto de Abóbora com Carne Seca - R$ 62,90 - Largo Terreiro de Jesus, nº 100, Casarão 17, Pelourinho - domingo a terça-feira das 11h30 às 16h, quarta-feira a sábado das 11h30 às 22h - (71) 98802-4362.

Mariposa (Foto; Divulgação)

Marrom Marfim – Carne de Fumeiro com Purê de Aipim - R$ 49,90 - Rua Gregório de Mattos, nº 17, Pelourinho - das 10h às 01h - (71) 98622-9319.

Marrom Marfim (Foto: Divulgação)

Mascavo Vegan – Escondidinho “Carne” de Jaca com Purê de Banana da Terra - acompanhamento: feijão verde e chá - R$ 39,90 – Rua Direita do Santo Antônio, Porta 71, casa 7, Santo Antônio Além do Carmo - das 17h às 22h - (71) 98816-6606 / 3358-9292.

Mascavo Vegan (Foto; Divulgação)

O Coliseu – Camarão Nordestino - acompanhamentos: arroz branco, salada de legumes e batata frita - R$ 59,00 - Rua Cruzeiro São Francisco, nº 9/13, Pelourinho - das 11h às 22h - (71) 99195-8150.

O Coliseu (Foto: Divulgação)

Odoyá – Carne de Fumeiro - acompanhamento: purê de banana da terra - R$ 48,00 - Largo Cruzeiro do São Francisco, nº 1, Pelourinho – das 11h às 22h - (71) 3322-7892.

Odoyá (Foto; Divulgação)

O Pai, Ó – Moqueca de Peixe – acompanhamentos : arroz, farofa de dendê e pirão - R$ 59,90 - Largo Terreiro de Jesus, Pelourinho - das 11h às 22h - @opaiopelo.

Ó Paí Ó (Foto: Divulgação)

Pelô Bistrô – Moqueca de Ovo - acompanhamentos: farofa acebolada, pirão e arroz - R$ 54,00 - Rua das Portas do Carmo, nº 6 (antiga Alfredo de Brito) no Amarelindo, Pelourinho - das 11h30 às 15h e das 18h às 21h30 - (71) 3266-8550.

Pelô Bistrô (Foto: Divulgação)

Pão Pelô – Broas do Interior (tapioca, milho, carimã e aipim) – R$ 20,00 para cada pacote de 10 broas - Rua Maciel de Baixo, nº 20, Pelourinho – das 07h às 22h - (71) 99132-9779.

Pão Pelô (Foto: Divulgação)

Poison Art Club – Drink do Profeta - licor de canela, coco, vodka e xiboquinha - R$ 40,00 - Rua Leovigildo de Carvalho,5 - Beco do Mota, Pelourinho – das 20h às 03h - (71) 99340-4999.

Poison Art Club (Foto: Divulgação)

Ponto Vital – Maniçoba - acompanhamentos: arroz, farinha e pimenta - R$ 59,90 - Rua das Laranjeiras, nº 23, Pelourinho – das 11h às 22h - (71) 98733-2635.

Ponto Vital (Foto: Divulgação)

Por Acaso – Peixada com Vatapá e Caruru - R$ 39,90 - Rua Santa Isabel, nº 8, Pelourinho - das 11h às 23h - (71) 99313-7363.

Por Acaso (Foto; Divulgação)

Portal do Pelô – Caldo Retadão do Pelô (carne seca, aipim e bacon) - R$ 25,00 - Rua Portas do Carmo, nº 33, Pelourinho - das 12h às 22h - (71) 99324-6021.

Portal do Pelô (Foto: Divulgação)

Tropicália Gelato & Café - Sanduíche Porco na Roça (pão ciabatta, porchetta, creme de shimeji e rúcula) – R$ 29,00 - Rua da Misericórdia, 7, loja 3 - em frente ao Museu da Misericórdia – das 09h30 às 19h30 - (71) 93500-0371.

Tropicália (Foto: Divulgação)

Uauá – Paçoca de Carne do Sol - acompanhamentos: feijão de corda puxado na manteiga de garrafa e farofa crocante de banana - R$ 58,00 - Rua Maciel de Baixo, nº 36, 1° andar, Pelourinho - das 11h às 22h - (71) 99179-2533.

Uauá (Foto: Mário Edson/Divulgação)

Ulisses Bar e Restaurante - Carneiro Caipira - carneiro na pressão com milho acompanhado com farofa de fubá de milho e purê de aipim – R$ 59,90 - Rua Direita de Santo Antônio, 541, Santo Antônio Além do Carmo - quarta e quinta das 11h às 21h, sexta e sábado das 11h às 22h e domingo e feriados das 11h às 18h - (71) 3014-0130.

Ulisses Bar e Restaurante (Foto: Divulgação)

Varanda Gourmet da Isa – Dobradinha com Camarão Seco e Azeite de Dendê – acompanhamentos: arroz, pimenta e farinha - R$ 55,00 - Rua Direita do Santo Antônio, 90, Santo Antônio Além do Carmo (Pousada Des Arts) – das 12h30 às 19h30 - (71) 98772-7470.

Varanda Gourmet da Isa (Foto: Mário Edson/Divulgação)

Zulú - Pernil de Porco Grelhado - acompanhamentos: pimentões e batatas fritas caseiras – R$ 41,00 - Rua das Laranjeiras, 15, Pelourinho – das 13h às 23h - (71) 98784-3172.

Zulú (Foto; Divulgação)

O São João do Centro Histórico é realizado pelos empreendedores do Centro Histórico, através da Associação Centro Histórico Empreendedor (ACHE), e conta com o apoio da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) e também de apoios da iniciativa privada – AMVOX, Shopping da Bahia, Itaipava e Rede Bahia. Ao todo serão realizadas 165 ações gratuitas, 73 ações a preços populares, uma média de 27 eventos por dia, que envolverão 432 artistas.