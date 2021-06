São João: Edição do CORREIO desta terça acompanha dois copos de licor

Pode ir comprando seu licor que, a partir desta terça (22), você vai ter o recipiente perfeito para a degustação. Nesse São João, o CORREIO lança dois copos especiais de licor que podem ser adquiridos junto à edição que estará à venda nas bancas. O jornal e os dois copos serão vendidos por R$2,50 em todos os pontos de vendas, exceto grandes redes (supermercados).

Ao todo, serão disponibilizadas 20 mil unidades. Aos que não quiserem adquirir, ainda dá para comprar o jornal sem os copos pelo valor de R$1,50.

“Forró, amendoim e licor, combinação perfeita. Esse foi o tema que escolhemos dos copinhos que darão um sabor especial ao São João dos leitores do Correio, mais um para coleção”, diz Mara Salmeron, gerente do Mercado Leitor do CORREIO.

Os assinantes que moram em Salvador podem ligar para a central de atendimento pedindo os copos a partir do dia 22/06, no telefone (71) 3480-9140 ou através do e-mail assinante@correio24horas.com.br. A promoção é válida até durar o estoque.