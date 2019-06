São João tem 16 mortos em acidentes nas rodovias estaduais

Foi em clima de consternação que os funcionários do Fórum da cidade de Itapetinga, no sudoeste do estado, voltaram ao trabalho nesta terça-feira (25), um dia após fim dos festejos juninos, prolongado este ano por conta do feriado de Corpus Christi, na quinta-feira passada.

O clima de comoção no Fórum é por conta da morte do oficial de Justiça João Ferraz, 61, que não resistiu à colisão de seu veículo FIesta contra a mureta de uma ponte na BA-263, próximo a zona urbana de Itapetinga. Ferraz atuava na 2ª Vara Cível, era muito conhecido na região e estava perto de se aposentar.

Acidente matou oficial de Justiça (Foto: Cidade Acontece)

“Estamos todos ainda muito consternados com a perda do nosso amigo”, disse diretor da secretaria da 2ª Vara Cível, Janair Júnior, segundo o qual uma testemunha do acidente viu o momento em que o carro fazia zig-zag na pista antes de bater. “Provavelmente, ele se sentiu mal ao volante e bateu”, comentou Júnior.

A colisão, ocorrida na quinta-feira, está entre os 37 acidentes registrados durante o período junino nas rodovias baianas (entre quinta e segunda), que teve 16 mortes, 10 feridos leves e 14 pessoas com ferimentos 14 graves, segundo balanço da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) divulgado nesta terça-feira (25).

A PRE informou que “não é possível realizar um comparativo com os dados do ano de 2018, pois este ano o feriado de São João se estendeu em virtude do Corpus Christi. Portanto, o fluxo nas rodovias baianas foi consideravelmente mais alto, inclusive com mais dias de festas em localidades onde há tradição”.

Fiscalização

A Operação São João 2019 da PRE abordou 7.407 veículos e 14.857 pessoas em todo o Estado, durante a fiscalização e patrulhamento nas rodovias estaduais, por meio das equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária e das Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário de Itabuna, Brumado e Barreiras.

Como resultado das abordagens preventivas, a PM recolheu 53 Carteiras Nacional de Habilitação (CNH) e apreendeu 54 Certificados de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), além de 347 veículos retidos e 2.176 autos de infração extraídos.

Ainda nas ações de fiscalização, 1.746 pessoas foram submetidas ao teste com etilômetros para verificar o uso de bebida alcoólica, e destas, 25 acusaram como positivo. A infração gera aos condutores 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa de R$ 2.934,70.

Os trechos onde ocorreram mais acidentes não foram informados. Dentre os acidentes mais graves, estão o que ocorreu na BA-220, próximo a Campo Formoso (norte da Bahia), no domingo (24). Um jovem de 24 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas após o veículo em que viajavam cair de uma ponte.

Segundo a PRE, a vítima fatal é Maiara Santos da Silva, e as outras vítimas, não identificadas, foram levadas para o Hospital de Urgências de Traumas, em Petrolina (PE), onde permanecem internadas, depois de passar por cirurgia. Elas não correm risco de morte, segundo informou a assistência social do hospital.

Outro acidente envolveu o ônibus do cantor de forró Sinho Ferrary. A frente do veículo colidiu com uma vaca que atravessou a pista, na BA-262, na noite de sábado (23), entre Ibicaraí e Itapé.

O para-brisa do ônibus e parte da lataria foram danificados e o cantor, junto com sua equipe, tiveram de seguir viagem em outro ônibus. Eles iriam tocar em Camacan e chegaram a tempo de realizarem o show.

Jovem no para-choque

As ocorrências do feriado de Corpus Christi e São João relacionadas às rodovias federais que cortam a Bahia só serão divulgadas nesta quarta-feira, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Nesta terça-feira, a polícia informou apenas o flagrante inusitado de um jovem de 16 anos que viajavam na BR-101 pendurado no para-choque de um caminhão. O flagrante ocorreu durante patrulhamento de rotina da PRF no trecho entre as cidades de Itabela e Eunápolis, extremo sul do estado.

A equipe da polícia foi surpreendida ao visualizar o adolescente sendo transportado em local incomum e com alto risco de morte. O caminhão foi imediatamente abordado e o ‘passageiro’ identificado, o qual informou ter iniciado a sua viagem na cidade de Guaratinga e que teria como destino final a cidade de Eunápolis.

O jovem disse à polícia que tomou a decisão de embarcar no caminhão após perder o ônibus local. Ele apresentava sinais de confusão mental, informou a PRF num comunicado oficial. O condutor do caminhão ficou surpreso com a presença do adolescente e afirmou não ter autorizado ele se pendurar no para-choque.

A PRF observou que o para-choque é um equipamento obrigatório em veículos de carga e é a primeira peça a ser atingida em caso de colisão traseira. “O final que poderia ser trágico foi evitado em decorrência da ação rápida e efetiva dos policiais durante atividade de policiamento na rodovia”, relata o comunicado.

O adolescente, segundo a polícia, “foi encaminhado ao Conselho Tutelar de Eunápolis e em seguida levado a sua residência, sendo entregue a seus familiares que ficaram extremamente gratos com a atitude da equipe de policiais e agradeceram os cuidados dispensados na condução do ocorrido”.

Volta para casa

No acesso a Salvador, a volta para casa na noite desta terça-feira (25) segue com o fluxo de veículos intenso no trecho entre Feira de Santana e Salvador, diz a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trânsito encontra-se lento, com motoristas trafegando numa velocidade média entre 20km a 30km por hora. O tempo médio do trajeto estimado pela PRF é de 2h a 3h até Salvador.

A empresa ViaBahia, concessionária que administra a BR-324, informou que há lentidão em três principais pontos da rodovia nesta noite - nos trechos próximos às cidades de Santo Amaro, São Sebastião do Passé e Amélia Rodrigues, além da entrada de Salvador, que o fluxo de veículos costuma ser intenso.