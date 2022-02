São Salvador Fashion Week reúne moda, arte e entretenimento

Entre os dias 21 e 26 desse mês, será realizada a primeira edição da São Salvador Fashion Week (SSFWN1), evento de moda, arte e entretenimento inspirado em temporadas nacionais, como São Paulo Fashion Week e Fashion Rio, e internacionais, como as FW de Paris, Londres e Nova York. Por aqui, o SSFWN1 acontece no Ginásio de Esportes os Bancários da Bahia - Ladeira dos Aflitos, s/n, Dois de Julho, a partir das 16h.

De acordo com seu idealizador e diretor geral Patricke Mello, a ideia é abrir espaço para novos modelos locais, descobrindo novos talentos para a passarela entre o público. As new faces vão dividir a cena com outros profissionais, como o modelo mirim baiano Shamuel Silva, 8 anos, que já desfilou em fashion weeks infantis em Paris, Toronto e São Paulo. O evento também tem como mote dar visibilidade à novas marcas de moda. “A SSFW traz oportunidade de espaço para os estilistas nordestinos, visibilizando-os não só aqui em Salvador mas também nos grandes eventos do país, movimentando a economia criativa”, explica Patricke.

“O projeto chega com uma proposta transdisciplinar, trazendo desfiles, artes visuais, shows musicais, dança, homenagens especiais e performances, além de revelar artistas potencializando o empoderamento de nosso povo, regeneração da natureza e do ser humano nesse novo normal, trazendo questões de diversidade, atitude, inovação, criatividade, inclusão social em atividades paralelas educativas como palestras, bate papo sobre moda e empreendedorismo”, completa.

A ideia é que o evento seja anual e traga sempre novos temas a cada edição. Nesta serão abordados: moda sustentável, patchwork, criativa, autoral, artística, agênero, afrodiaspórica, “uma moda descolonizada, resgatando nossas matrizes culturais”, diz o produtor baiano. Coube à agência de modelos Voga Model a realização do evento. Para mais informações: @ssfw_____ e @vogamodel.