Saúde distribuirá 1 milhão de camisinhas durante o São João da Bahia

Depois de dois anos sem poder comemorar em grandes festas e shows com aglomeração, este ano o São João está de volta. Como forma de instruir a população acerca da importância do sexo seguro, a secretaria da Saúde (Sesab), junto com a secretaria de Turismo (Bahiatursa), distribuirá cerca de 1 milhão de preservativos entre eles masculinos e femininos durante os festejos juninos.

A ação ‘camisinha tá na mão’, tem como objetivo principal, alertar milhões de baianos e turistas sobre a importância da prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis e a prática do sexo seguro.

Será realizada de 23 de junho a 2 de julho, em Salvador, Amargosa, Ibicuí, Ipiaú, Ilhéus e Itabuna. Na ocasião, além dos preservativos, panfletos informativos também serão distribuídos.

Programação

• 23, 24, 25, 26, 30/06, 01 e 02/07/2022 em Salvador.

• 23, 24, 25, 26/06/2022 em Amargosa, Ibicuí e Ipiaú.

• 30/06, 01 e 02/07/2022 em Ilhéus e Itabuna.