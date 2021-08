Saúde teme que internações por covid-19 aumentem em setembro

O mês de setembro tornou-se uma preoupação para o Ministério da Saúde, no que se refere à pandemia. A pasta teme que aconteça uma alta nas internações por covid-19, por uma combinação de fatores: o avanço da variante Delta, as flexibilizações sanitárias e a queda na eficácia das vacinas.

No entanto, o ministério espera que o número de mortes não aumente, freado pelo avanço da vacinação no país. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Quase a metade da população brasileira, ainda não estão completamente imunizadas, o que permite que o vírus ainda circule de forma acelerada. "Embora progressivo, esse ritmo ainda é insuficiente para que se chegue à cobertura vacinal desejável, de pelo menos 90% da população imunizada com segunda dose até 31 de dezembro de 2021”, afirmam os pesquisadores Guilherme Werneck, Ligia Bahia, Jessica de Lima Moreira e Mário Sheffer.