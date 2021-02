Saulo está de volta com música e clipe

Saulo numa praia na Califórnia (Foto: Marcelo Kertész)

Para os fãs de Saulo, que viviam querendo saber sobre o artista desde que explodiu a pandemia do covid 19 (ele estava com a família nos EUA, onde teve duas filhas gêmeas), temos boas novas. Após um período de introspecção e novas descobertas, o cantor e compositor lança música em parceria com Lia, cantora e ex-participante do The Voice Kids.

A música, Escute Quando Estiver Triste, foi criada por Maurício Carvalho, pai de Lia, como um alento que um pai oferece a sua filha que experimenta suas primeiras dores de amores. Saulo viu uma mensagem ensolarada, de otimismo para esses dias tão escuros. A parceria intercontinental vai além da música que tem arranjo de Davi Moraes.

Para resolver a distância, a produção do clipe foi dividida em duas equipes. Uma na Bahia, comandada pelo diretor Chico Kertész; e outra, na Califórnia (EUA), comandada por seu irmão Marcelo Kertész. A fotografia leva assinatura dupla de Marcelo Brito e Marcelo Kertész, enquanto a fotografia adicional é de Daniel Veiga.





Osba faz concerto em homenagem a Moraes

Davi Moraes e Moraes Moreira (Foto: Divulgação)

Com participação especial de Davi Moraes, Armandinho e Márcia Castro, o Domingo no TCA, no dia 28, vai ter Baile Concerto - Todos os Carnavais são de Moraes com a Orquestra Sinfônica da Bahia. A regência será de Carlos Prazeres, diretor artístico da Osba; a direção cênica de Gil Vicente Tavares e o solista, Mário Soares.

O evento será realizado através de live com transmissão ao vivo no canal oficial do TCA no Yotube, às 11h. Com uma formação de orquestra que vai contar com a presença de 57 músicos, o concerto terá em seu repertório grandes músicas da axé, que marcaram o Carnaval da Bahia. Da obra de Moraes, estão garantidos clássicos como Chame Gente, Pombo Correio e Chão da Praça.





Bloco Muquiranas confirma Flavinho

Flavinho e a Carreta (Foto: Divulgação)

O cantor Flavinho e o grupo A Carreta foram confirmados como a terceira atração do Bloco Muquiranas para o Carnaval de 2022. Ele fecha a grade de atrações que inclui ainda o cantor, compositor Márcio Victor, do Psirico, e o grupo Parangolé, comandado pelo vocalista Tony Salles.

Flavinho comemorou bastante sua contratação e, em conversa com a coluna, adiantou que vai preparar um repertório muito especial para levantar os foliões das Muquiranas. Outra grande novidade é a volta do mais famoso Bloco de Travestido para o circuito Osmar Macêdo (Campo Grande Avenida), desfilando durante os três dias. Com isso, o bloco volta ao circuito tradicional deixando de uma vez por todas o circuito Dodô (Barra - Avenida).





TUM-TUM-TUM*

1 A cantora Laurinha, uma das pioneiras da axé music, realiza no próximo domingo, a partir das 16h, uma live com o show Ressaca MemoriAxe. A transmissão será pelo perfil da artista no Instagram, diretamente do Estúdio Parque do Som, no Rio Vermelho. Participação especial de Samuel Borges. Segundo a artista ,o percurso virtual será do Corredor da Vitória até a Praça Castro Alves, que ela conhece muito bem presencialmente.

2 Daniela Mercury é a convidada de Marcelo Quintanilha para dividir os vocais em Carnaval de Viena, canção do álbum EruDito, sobre o Intermezzo do Carnaval de Viena Op. 26 de Robert Schumann. A canção chega às plataformas digitais amanhã. A melodia ganhou versão em marcha-rancho, com clarineta de Luca Raele; baixo acústico de Danilo Viana, percussão de Danilo Moura, violão e bandolim de Camilo Carrara e Edmilson Capelupi no violão de 7 cordas.

3 Você Vicia é o nome da nova música do cantor, compositor e ator Pedro Pondé que chega a todas as plataformas digitais no próximo dia 23. A faixa sai pelo Selo Digital Ruffo e é o primeiro single do álbum Simples Assim, produzido por André T, em parceria com o próprio Pedro, e financiado pelos fãs a partir de uma campanha de crowdfunding. O álbum é o sétimo da carreira de mais de 20 anos do baiano e tem previsão de lançamento para o mês de março.