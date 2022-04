Saulo volta à Europa no mês de junho para shows em sete países

Saulo fará mais um giro europeu (Divulgação)





O cantor e compositor Saulo, que mora atualmente na Califórnia, nos Estados Unidos, arruma as malas para um novo giro europeu. Durante duas semanas, a partir de 2 de junho, ele vai se apresentar por vários países do continente, como Portugal, Espanha, Suíça, Irlanda, Holanda, França e Itália, nas seguintes cidades: Lisboa, Porto, Madrid, Barcelona, Luzern, Dublin, Amsterdam, Paris e Milão. Mais uma vez, a agenda dele foi fechada pela querida Priscila Trummer, que mora em Miami (EUA) e fez uma excursão com Saulo em 2019, também na Europa, que foi um sucesso. Priscila, para quem não sabe, tem livre trânsito no mercado internacional.





Carlinhos Brown, Paxuá e Paramim lançam clipe em homenagem ao Dia da Terra

Em homenagem ao Dia da Terra, 22 de abril, Carlinhos Brown lança um clipe inédito com a canção O Planeta Azulzinho, nova animação da turma de Paxuá e Paramim. O projeto do cacique do Candeal, co-liderado pela produtora executiva Andrea Mota, tem como principal objetivo ser um instrumento de estímulo ao cuidado com o meio ambiente e fomento à cultura brasileira. O novo trabalho do cantor, compositor, instrumentista e técnico do programa The Voice, da TV Globo, pode ser conferido no canal do YouTube www.youtube.com/c/PaxuáeParamim.





Sofia, neta de João Gilberto, assina trilha sonora de série na TV

A série Do Som à Arte, que traça um panorama da Bossa Nova e da influência de João Gilberto na música brasileira, estreia hoje no canal Music Box Brazil. Com direção de Ulrich Malohalava, a série, além de contar com depoimentos de diversos artistas, traz registros históricos do artista e outros nomes importantes do movimento. E mais: conta ainda com trilha sonora escrita e cantada por Sofia Gilberto, neta de João. Nascido em Juazeiro (mesma cidade de Ivete Sangalo, Galvão dos Novos Baianos e do craque Daniel Alves) João Gilberto (1931-2019) é um dos artistas mais importantes na história da música no Brasil.





Novo single da Banda Katulê

Na reta final para o lançamento nacional do single Clima da Gente, que chegará no domingo, dia 17, às plataformas de streaming de áudio, o grupo Katulê anuncia que quem quiser conferir em primeira mão o clipe da nova música, basta ficar ligado, nesta sexta (17) , no canal do YouTube do Leandro Brito (www.youtube.com/c/canaldoleandrobrito), onde o trabalho será disponibilizado.

1 . Com participações de Xanddy, Marcynho Sensação, Vitor Fernandes, Bruno Magnata e Kart Love, o cantor Lincoln fez um registro audiovisual chamado Agora é Lincon. O material é composto por 18 músicas autorais, sendo nove inéditas, e foi gravado pela produtora Macaco Gordo, com direção de Chico Kertész. Em tempo: Lincoln agora tem sua carreira sob gestão da Penta, Online e Salvador Produções.

2 .O Forró do Piu Piu acontecerá dia 25 de junho, na fazenda Colibri, em Amargosa, cidade localizada a 240 km de Salvador. A festa contará com shows da dupla Henrique & Juliano, do gigante Léo Santana, da banda Forró do Tico e do cantor Danniel Vieira. A venda dos ingressos para o evento, um dos mais disputados da temporada junina, iniciam na segunda, dia 18 de abril, na loja Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia, ou através do site www.boratickets. com.br

3. O final de semana está animado na Villa Armazém, do querido Tufi Jr. Hoje tem o projeto Ensaio de São João, da banda Estakazero, que ainda terá a participação do Forró do Tico. Já no sábado de aleluia acontecerá a Roda de Samba do Água, com Água Fresca, CBX e participação do cantor e compositor Magary Lord.