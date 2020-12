Scream Festival reúne mais de 130 criativos de todo o mundo nesta sexta e sábado

O público interessado em conferir gratuitamente os mais de 50 painéis, entrevistas e palestras do Salvador Creativity and Media Festival – Scream Festival 2020, ainda pode garantir a participação se inscrevendo através do site oficial do evento. Para ter acesso às 48h de programação, basta acessar este link e realizar o cadastro.

Marcada para sexta (4) e sábado (5), a terceira edição do maior festival de criatividade do Norte e Nordeste será 100% online e terá nomes da Bahia, como os empresários e publicitários, Mauricio Magalhães (Mundo Real) e Pedro Tourinho (MAP Brasil/Soko), o jornalista Armando Avena (A Tarde/Bahia Econômica), a chef de cozinha Tereza Paim, e o Maestro Carlos Prazeres (OSBA); nomes nacionais, como o muralista Eduardo Kobra, Cleber Paradela (99), o personagem anônimo da internet, Start Up da Real, e a ítalo-brasileira, designer e Trend Analyst de empresas globais, Fah Maioli, que participará diretamente de Milão, na Itália; e até criativos de fora do país, como o filósofo e educador colombiano, Bernardo Toro, e a embaixadora do festival SXSW no Brasil, Tracy Mann.

Mais de 1,6 mil pessoas já estão inscritas para se conectar nos mais de 50 painéis e entrevistas que renderão 48 horas de transmissão. Para tanto, participam mais de 130 criativos da Bahia, do Brasil e do mundo, número recorde dentre as edições do Scream Festival. Na pauta, assuntos relacionados à economia criativa, diversidade, inovação, cultura, cidades, moda, pandemia, tecnologia, proteção de dados, empreendedorismo e muito mais, guiados por quatro trilhas temáticas: Cidades – a melhor invenção da humanidade; Cultura e Vocação; Empreendedorismo focado; Inovação aplicada.

Na sexta-feira, além da abertura com a presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP), Ana Coelho, e o presidente da Empresa de Turismo (Saltur), Isaac Edington, serão realizados os painéis “Economia criativa: a diversidade é um ativo importante”, com a empreendedora da Amora Brinquedos, Georgia Nunes; a criadora da Abebé Cosméticos Naturais, Cidia Vieira; e o sócio da Startei Consultoria, Paulo Henrique. Terá também, entre outros, “Como a tecnologia vem se aliando à leitura?”, reunindo o escritor e palestrante, Edgard Abbehusen, e a produtora de conteúdo digital literário, Renata Pinheiro.

No sábado, os painéis “Os desafios da mídia exterior: alcance x estratégia”, “Mulheres trans: muito além do estereótipo”, e “Baianidade em tecidos: a estampa da Bahia para o mundo”, marcam o segundo dia do evento, que terá ainda as palestras “Da Bahia para o Vale do Silício”, com o design lead no Google Nest - Mountain View (EUA), Lucas Hirata, e “Movimentos: as 8 etapas de disrupção”, ministrada pelo head of Innovation da @Ayoo, Luiz Candreva.

Ao se inscrever, está garantido o acesso a programação das três salas de transmissão, duas virtuais e uma delas a partir da Sala Salvador, estúdio montado no Espaço Cultural da Barroquinha, no Centro Histórico da capital baiana.

Scream Festival 2020 - O Salvador Creativity and Media Festival é realizado pela Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP) e Prefeitura Municipal de Salvador, através da Empresa de Turismo (Saltur), em parceria, mais uma vez, com o Sebrae. Conta ainda com apoio da Youpper Insights, Sympla, Bem Querer Consultoria, Bendito Salgado, além das seguintes entidades, agências e veículos de comunicação: Grupo Aratu, Rede Bahia, TV Itapoan, Jovem Pan, Bahia FM, iBahia, GFM, Band, A Tarde, Piatã FM, Rádio Metrópole, Tribuna da Bahia, Bahia Notícias, Let’s Go Bahia, Zygon, Nova Lapa, Meio e Mensagem, Sinapro, Abap, Central de Outdoor, Sepex, Ampro, Uranus 2, Morya e ITS.

Para conferir a programação completa e garantir a inscrição, o site é www.screamfestival.com.br.