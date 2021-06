'Se eu tivesse sido prostituta, não teria vergonha', diz Carla Zambelli

A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) disse neste sábado (26) que não teria vergonha em admitir que já foi prostituta, mas afirmou que se trata de uma mentira. A fala veio depois do senador Omar Aziz (PSD-AM) dedicar a ela um vídeo com a canção "Espanhola", fazendo alusão a um boato antigo de que a parlamentar teria se dedicado à atividade durante a estadia no país europeu.

"Se eu tivesse sido prostituta, não seria vergonha alguma admitir. Mas fato é que tive uma carreira robusta nas maiores empresas do mundo", afirmou Zambelli à coluna de Monica Bergamo, na Folha de S. Paulo. Ela afirma que seu currículo e depoimentos na rede LinkedIn deixam claro as razões da sua viagem à Espanha. O currículo mostra que de 2003 a 2006 ela trabalhouy na RPZ Consultoria. A parlamentar teve uma carreira de 20 anos no setor privado como consultora e gerente de projetos.

Zambelli e Aziz trocaram ataques depois que o presidente da CPI da Covid criticou o fato da deputada seguir o deputado Jair Bolsonaro (sem partido) quando este tirou a máscara na última segunda (21). Zambelli estava atrás de Bolsonaro, que tirou a proteção facial para provocar jornalistas - e foi prontamente seguido pela aliada. "Quando ele tira a máscara, a mulher também tira a máscara só para bajular", disse Aziz, durante a sessão de sexta da comissão.

Em resposta, a deputada publicou um vídeo em que chama o senador de inútil e afirma que ele tem uma "bunda gorda". "Pega essa bunda gorda sua, que está aí na CPI sentado, e vê se faz alguma coisa de útil, que preste para esse país, ao invés de ficar falando merda das pessoas", diz.

Aziz então disse que dedicaria a ela a canção "Espanhola", de Flávio Venturini. "Acabei de ser ofendido por uma deputada. Como sou diferente do chefe dela e não ofendo ou agrido mulheres, vou apenas oferecer uma música", escreveu, com link para uma versão da música no Youtube. A atitude foi criticada por muitos por conta do teor misógino.

A referência à Espanha é por conta do boato, que remonta a 2019, quando a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) disse que havia sido questionada pelo presidente Bolsonaro se Zambelli foi prostituta quando esteve na Espanha. Hasselmann e Zambelli, ex-aliadas, já eram desafeto uma da outra na ocasião.