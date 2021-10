‘Se homem tivesse endometriose, o diagnóstico levaria 24h e não 10 anos’

A inventora alemã Rebecca Weiss, da Universidade de Munique, virou notícia na segunda (18) ao ganhar o principal prêmio do James Dyson Awards, reconhecimento internacional na área de design, com a criação de um artefato com base em ultrassom que funciona como método contraceptivo masculino, agindo nos testículos para neutralizar os espermatozoides. O aparelho criado por Rebecca paralisaria temporariamente os gametas masculinos. O método foi apresentado como indolor e o uso ocorreria com intervalo de meses.

A invenção ainda não foi testada o suficiente para determinar se há risco de efeitos colaterais. Mas, caso passasse nos testes, seria uma novela colocar o dispositivo no mercado. Isso porque há anos se espera a liberação para venda de uma pílula anticonpecional masculina. Uma delas havia sido prometida para 2020, mas até agora nada. Até hoje, 61 anos após a invenção da pílula feminina, mulheres esperam dividir o peso de evitar uma gravidez não planejada com seus parceiros.

Embora a pílula feminina tenha representado uma grande revolução na sociedade e para as mulheres, é inegável que mais opções contraceptivas também para os homens - só existem a vasectomia e a camisinha - equilibraria a divisão dessas responsabilidades.

Na internet, coletivos femininos até ironizam o fato. "Se homem engravidasse, já teriam inventado pílulas sem tantos efeitos colaterais’, é uma das frases mais comuns. E as autoras dessa e de outras afirmações não estão erradas, a saúde feminina é bastante negligenciada quando se trata ‘das coisas de mulher’, como se dizia nos tempos antigos.

Por ‘coisa de mulher’ leia-se menstruação - está aí toda a polêmica em torno da distribuição de absorventes em escolas públicas para provar -; e doenças como a endometriose, por exemplo, que geralmente só chama a atenção quando uma mulher tenta engravidar, tem dificuldade na concepção e, depois de peregrinar por vários médicos - o diagnóstico pode levar até 10 anos! - final- mente descobre a causa das dores incapacitantes durante seu ciclo menstrual. O fato da endometriose só chamar a atenção atrelada à fertilidade feminina é outro peso que as mulheres carregam: o de serem reduzidas a meras reprodutoras, as responsáveis por garantir a perpetuação da espécie.

"As queixas das mulheres não são entendidas. Esses diagnósticos tardios afetam a vida delas no trabalho, na relação, na produtividade. É uma condição extremamente complexa e menosprezada pela saúde pública e culturalmente”. A afirmação é do ginecologista Ricardo Pereira, diretor do Centro de Endometriose e Cirurgia Minimamente Invasiva do Hospital Santa Joana (SP).

Parafraseando os coletivos da web: ‘se homem tivesse endometriose, o diagnóstico levaria 24h e não 10 anos’.

Vírus tirou pais e mães de quase 650 crianças de até 6 anos na Bahia

Entre 16 de março de 2020 e 24 de setembro deste ano, 646 crianças baianas de zero a 6 anos ficaram órfãs porque seus pais, mães ou ambos morreram de covid-19. Desse total, 138 crianças (21,3%) não tinham completado nem um 1 de vida.

Os dados foram levantados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), com base no cruzamento entre os CPFs dos pais nos registros de nascimentos e de óbitos feitos nos 685 Cartórios de Registro Civil do estado desde 2015.

Ainda de acordo com o levantamento, que o CORREIO divulgou na terça-feira (19) em reportagem assinada por Carolina Cerqueira, cinco crianças sequer conheceram o pai, que faleceu antes mesmo do nascimento delas.

No Brasil, segundo o mesmo levantamento, ao menos 12.211 crianças de até 6 anos ficaram órfãs de um dos pais por conta do coronavírus, sendo que 25,6% delas não tinham ainda completado 1 ano.

Ainda não é possível mensurar o impacto das perdas no futuro das crianças, que passaram a ser cuidadas por outros familiares na na ausência dos pais. Uma das sugestões do relatório da CPI Covid, entregue essa semana, é que a União lhes pague uma pensão.

Verão: Prefeitura gasta R$ 43 milhões para arrumar a cidade

Terreiro de Jesus (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

Com a chegada do Verão, a estimativa é que 3,6 milhões de turistas visitem Salvador. Para arrumar a cidade, a prefeitura anunciou, na terça-feira (19), um investimento de R$ 43 milhões em obras que vão atender locais como o Centro Histórico, a orla e também a periferia.

Tudo fechado em Moscou

Moscou entrará em lockdown na quinta, 28 (Foto: Reprodução;GloboNews)

Moscou, capital da Rússia, voltará a ter medidas de lockdown a partir de 28 de outubro para combater uma alta nos casos de covid-19. A informação foi divulgada na quinta-feira (21) pelo prefeito da cidade, Sergei Sobyanin. Segundo ele, todas as lojas, bares e restaurantes serão obrigados a fechar, exceto aqueles estabelecimentos que vendem bens essenciais, como os supermercados e farmácias. Ambientes de trabalho também serão fechados por uma semana de 30/10 a 07/11.

Florestas na Antártida

Pesquisadores em acampamento na Antártida (Foto: Museu Nacional/Divulgação)

Pesquisadores de diferentes instituições do Brasil, em parceria com o Senckenberg Research Institute (Alemanha), apresentaram, na quarta-feira (20), estudo inédito que confirma a ocorrência de incêndios florestais na Antártica há 75 milhões de anos. A pesquisa, publicada na revista Polar Research, trata do primeiro registro de incêndios na Ilha James Ross, na península Antártica. A descoberta ocorreu durante uma expedição, entre 2015 e 2016, em afloramentos da Formação Santa Marta, unidade geológica que ocorre na parte nordeste da ilha.

Ele disse...

Sergio Guizé, Bianca Bin e a afilhada da atriz. Foto nas redes sociais dos artistas levou internautas a acreditarem que casal estava 'grávido' (Foto: Reprodução/Instagram)

"Surgiu boato de separação feito pela mesma pessoa que falou que a gente casou pelado na Amazônia, sendo que eu nunca estive na Amazônia e nem me casei ainda. Esses boatos são de pessoas que não conseguem alcançar o sucesso através de um trabalho digno, Sergio Guizé

O ator, que estreou em Verdades Secretas 2 na última quarta, 20, comentou em entrevista sobre os boatos e fake news que são espalhados na internet sobre seu relacionamento com a também atriz Bianca Bin. O ator comentou ainda sobre o período de isolamento com Bianca, no auge da pandemia: "Eu acho que fortaleceu a nossa relação".