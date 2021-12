'Se morrer amanhã, já fiz tudo o que queria', disse Mila Moreira em 2010

Morta nesta segunda-feira (6), aos 75 anos, a atriz Mila Moreira disse em uma entrevista concedida em 2010 que "se morresse agora, já teria feito tudo o que queria". A atriz teve um mal súbito enquanto estava internada no Rio de Janeiro.

Saiba mais: Morre a atriz Mila Moreira aos 75 anos

Na época, a artista tinha 64 anos e interpretava uma guru da moda na novela "Ti ti ti". De acordo com uma entrevista à "Revista da TV", do GLOBO, a atriz vinha lidando de forma tranquila com as dores e as delícias do envelhecimento.

"Cuido da pele, sem exagero. Sou magra, mas tenho flacidez. Por isso, faço ginástica. Eu tive o meu tempo e brilhei. Fui ótima modelo e sigo como atriz. Vivo bem, namoro, me divirto. Tenho amigos que envelhecem comigo, brincamos com a própria terceira idade. É o ciclo da vida. Como dizia para a mamãe, se eu morrer amanhã, já fiz tudo o que queria. Só me entristece ver quem ainda perde tempo com bobagem. 'Tomorrow is another day' é a melhor frase do mundo", disse a atriz.